Avanza AstraZeneca en tratamiento contra Covid-19

01 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 09:17 hrs.

El grupo farmacéutico anglosueco AstraZeneca anunció este viernes resultados alentadores de un tratamiento contra el Covid-19 que permite reducir de manera importante el riesgo de desarrollar una forma sintomática de la enfermedad en pacientes frágiles.Este tratamiento con anticuerpos, cuyo nombre en clave es AZD7442, no había demostrado previamente su eficacia en personas que ya estaban expuestas al virus. Pero al administrarlo antes de estar en contacto con el virus, los resultados están ahí, explica AstraZeneca en un comunicado.En este caso, reduce el riesgo de desarrollar una forma sintomática en un 77 por ciento, según los datos de la fase 3, es decir, ensayos clínicos a gran escala diseñados para medir su seguridad y eficacia. AstraZeneca incluso indica que no ha habido casos graves de Covid-19 o muerte.En estos ensayos, llevados a cabo en España, Francia, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos, participaron 5 mil 197 personas, de las cuales el 75 por ciento presentaba comorbilidades. El tratamiento se administró por vía intramuscular."Con estos tremendos resultados, AZD7442 podría ser una herramienta importante en nuestro arsenal para ayudar a las personas que pueden necesitar más que una vacuna para recuperar una vida normal", dijo Myron Levin, profesor de la Universidad de Colorado en Estados unidos y quien estuvo a cargo de los ensayos."Necesitamos otros enfoques para las personas que no están bien protegidas por las vacunas Covid-19", agregó Mene Pangalos, alto funcionario de AstraZeneca, quien prometió publicar datos adicionales sobre los ensayos a finales de este año.El laboratorio especifica que enviará un expediente a las autoridades de salud para obtener un uso de emergencia o una validación en las condiciones del tratamiento, cuyo desarrollo es financiado por el gobierno de Estados Unidos.