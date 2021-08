Avanza Wall Street; Nasdaq y S&P

cierran en récord

Bloomberg

Hora de publicación: 15:05 hrs.

Wall Street anotó ganancias en el día, con el Nasdaq y S&P en máximo histórico cada uno, ya que los los inversores equilibraron los resultados corporativos y las solicitudes de desempleo frente a la amenaza de la variante del virus Delta.El Dow Jones subió 0.78 por ciento, a 35 mil 63 enteros, el S&P aumentó 0.60 por ciento, a 4 mil 429 puntos, y el Nasdaq ganó 0.78 por ciento, a 14 mil 895 unidades.El S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron a niveles récord con Wayfair Inc., Datadog Inc. y Uber Technologies Inc. al alza después de reportar ganancias trimestrales.Cabe destacar que el S&P anotó su segundo cierre en máximo en lo que va de la semana.Mientras tanto, el dólar se debilitó, el oro cayó y los bonos del Tesoro se deslizaron después de que las solicitudes iniciales de desempleo cayeran por segunda semana.En Europa, las acciones terminaron en máximos históricos, ya que los buenos resultados de Novo Nordisk y Siemens ayudaron a compensar la debilidad de los valores mineros y las pérdidas de los minoristas alemanes, cuyos beneficios se vieron afectados por las interrupciones del Covid-19.El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó con una subida del 0.4 por ciento, alcanzando un máximo histórico de 469.96 puntos, su cuarto récord consecutivo esta semana.La empresa danesa Novo Nordisk subió un 5.2 por ciento después de elevar sus perspectivas para todo el año y presentar ganancias trimestrales superiores a las previstas, mientras que la empresa industrial alemana Siemens subió un 2.6 por ciento al elevar sus previsiones de beneficios.El mercado laboral estadounidense sigue siendo una ventana clave hacia las perspectivas económicas, y los últimos datos muestran un informe de empleo de ADP mucho más suave de lo esperado, pero una expansión récord para las industrias de servicios de Estados Unidos.Los datos sobre las nuevas solicitudes de desempleo del jueves también sugirieron una mejora incremental, con la atención ahora centrada en las cifras clave de nóminas no agrícolas del viernes.