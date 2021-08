Ayuda a salud mental vivir en una gran ciudad

Bloomberg

Las ciudades llevan mucho tiempo luchando contra la mala reputación de ser fuentes de estrés que fomentan altas tasas de depresión y otras enfermedades mentales, pero un nuevo estudio sugiere que las grandes ciudades tienen algunos beneficios para la salud mental en comparación con las más pequeñas.El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se basa en modelos matemáticos y múltiples conjuntos de datos para tratar de medir cómo el tamaño de la ciudad y el "entorno construido", como las estructuras y las carreteras, influyen en la depresión.Resulta que las interacciones sociales casuales que imponen las grandes ciudades, incluso las que ocasionalmente son frías o insensibles, ayudan a amortiguar la tensión de la salud mental. Después de todo, los peatones que caminan rápido al menos ven a otras personas.La conexión entre la interacción social y el bienestar mental se ha afirmado constantemente en el campo de la medicina, sostuvo Dan Iosifescu, profesor asociado de psiquiatría y director de investigación clínica del Instituto Nathan S. Kline para la Investigación Psiquiátrica, afiliado a NYU Langone Health.Y los confinamientos asociados al Covid-19 hacen que la investigación sobre el tema sea aún más importante."Hay algunas ventajas en las ciudades porque todos estos trastornos (depresión, ansiedad) están realmente asociados a una disminución del aislamiento social. Es en parte por lo que esta reciente pandemia ha sido tan terrible para la salud mental", dijo Iosifescu.