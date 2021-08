Bajaría en 7.1 millones producción de autos

02 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 18:07 hrs.

La escasez mundial de semiconductores reducirá la producción de automóviles en todo el mundo en hasta 7.1 millones de vehículos este año, y las interrupciones del suministro relacionadas con la pandemia afectarán a la industria hasta bien entrado el 2022, dijo IHS Markit.La falta de chips no se estabilizará hasta el segundo trimestre del próximo año, y la recuperación llegará en el segundo semestre, dijo IHS en un informe este jueves.El panorama sombrío es una prueba más de que la crisis de los chips está lejos de terminar. Y el pronóstico de la firma de investigación no incluye los últimos recortes de Toyota Motor Corp., que planea detener brevemente la producción en 14 plantas el próximo mes y recortar la producción en un 40 por ciento."La situación todavía está plagada de desafíos", escribieron en su informe los analistas de IHS Mark Fulthorpe y Phil Amsrud."También estamos viendo una volatilidad adicional debido a las medidas de confinamiento por el Covid-19 en Malasia, donde se realizan muchas operaciones de prueba y empaquetado de chips".Las bajas tasas de vacunación y las crecientes tasas de infección en el sudeste asiático están provocando el cierre de plantas que ensamblan todo tipo de semiconductores, dijo IHS.Ford Motor Co. informó ayer que dejará inactiva su planta de camionetas F-150 cerca de Kansas City, Missouri, la próxima semana "debido a una escasez de piezas relacionada con semiconductores como resultado del repunte de casos de Covid-19 en Malasia".Toyota, que había almacenado chips y anteriormente había experimentado menos interrupciones, citó el brote asiático de la variante delta del virus por sus recortes de producción en septiembre."Especialmente en el sudeste asiático, la propagación del covid y los cierres están afectando a nuestros proveedores locales", dijo Kazunari Kumakura, director del Grupo de Compras de Toyota.IHS ahora ve que la crisis de los chips reducirá la producción mundial de automóviles de 6.3 millones a 7.1 millones de vehículos este año, sin incluir los recortes de Toyota. Solo en el tercer trimestre, se podrían perder hasta 2.1 millones de unidades debido a esta crisis, dijo IHS.El segundo trimestre de 2022 "puede ser el punto en el que buscamos la estabilización de la oferta", indicó, "con esfuerzos de recuperación a partir de la segunda mitad de 2022".