Balance tras 'Grace' en Veracruz: casas sin luz ni agua

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 08:01 hrs.

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que el huracán 'Grace' dejó 62 municipios con afectaciones principales, de los cuales 24 requieren atención urgente por casas sin agua, luz y destechadas."Tenemos 62 municipios con afectaciones, esto pudiera incrementarse, son diferentes tipos de afectaciones (...) fueron impactados con un viento de esa magnitud, entre 150 a 205 km/h."Viento desde donde va el ojo del huracán tenemos 32 (municipios), pero algunos solamente tuvieron localidades. Si queremos observar por dónde pasó el ojo del huracán y que representa una emergencia de atender porque destechó casas y se requiere atención urgente puesto que derribó postes de luz eléctrica y destechó casas, son 24 municipios, que es la Sierra de Totonacapan y la Sierra de la Huasteca Baja", dijo en conferencia matutina.El Gobernador remarcó que en municipios donde pasó el ojo de huracán se necesita restablecer la red eléctrica, restituir láminas de viviendas y el agua para consumo."Las principales necesidades en estos son restablecer la red eléctrica y el servicio al consumidor, restituir la lámina de viviendas y el agua para consumo. Estas zonas indígenas tienen una producción importante de maíz para autoconsumo, por lo tanto habría que implementar un apoyo de compra de maíz para esas zonas serranas".El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a damfinicados de Gutiérrez Zamora, Veracruz, evitar la carretera para no afectar acciones para restablecer la energía eléctrica y el abasto de agua y alimentos."Solo pedirle a toda la gente que nos escucha, en Gutiérrez Zamora, que ya se va a atender a todos, que no es conveniente que tomen la carretera porque afectan las acciones para restablecer la energía eléctrica, para abastecer de alimentos, agua y se perjudica a la población. Que tengan confianza, que van a ser atendidos, que no se dejen manipular", señaló.La titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez, informó que se realizará un censo para los 24 municipios que requieren atención urgente."Para nosotros es muy importante el trabajo que realizan la Secretaría de Bienestar acompañado por el Gobierno del Estado y los servidores de la nación para levantar un censo en donde se va a determinar con mucha precisión cuáles son los daños."Este censo se hace casa por casa, lo hacen los servidores públicos, todos de una manera muy coordinada, el censo iniciará el día de hoy y tal vez estaba concluyendo en una semana aproximadamente según nos menciona el secretario de Bienestar", comentó en conferencia.La funcionaria detalló que el censo constará de una plática con cada jefa o jefe de familia para recabar la información necesaria de aceptación de sus viviendas, además de solicitar documentos como identificación oficial y comprobante de domicilio.