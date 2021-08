Banxico: cambio de paradigmas pronto

El ruido en torno al Banco de México se acentuará hacia finales de año, pero sobre todo, en los dos primeros meses del 2022 con la llegada de Arturo Herrera como nuevo gobernador.



La interpretación de lo que pasa no puede ser maniquea, ni de buenos o malos, sino de a quienes convienen los cambios de paradigmas. Existen intereses muy fuertes.



En la actualidad hay dos temas polémicos que tienen que ver con las acciones futuras del banco central:

El interés por una visión dove mayoritaria dentro de la Junta de Gobierno.



La búsqueda por parte del gobierno de un mecanismo para usar los 12 mil 200 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG), que mandará el FMI el 23 de agosto.



En el primero, al tener la junta una mayoría con una visión monetaria dove, buscaría deslindarse de los bancos centrales emergentes y así poder colocar a Banxico en línea con el comportamiento de los países desarrollados.



Esta visión caracteriza a las inflaciones general y subyacente de "temporales", como la Reserva Federal, y cree que la prioridad es el crecimiento, esto último a pesar de que Banxico no tiene doble mandato.



El líder de esta postura es el sub gobernador Gerardo Esquivel y cuenta con la enorme simpatía de los grandes bancos que operan en México.



Los economistas en jefe de los grandes bancos son los que de manera violenta han criticado el ciclo alcista de la tasa de referencia.



Los miembros de la junta que han promovido las alzas de la tasa de referencia, los catalogados como el ala hawk o duros monetariamente, han sido el gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Irene Espinosa y Jonathan Heath.



La crítica, que ha llegado hasta reclamos de traición por la primer alza de la tasa Banxico de 4 por ciento a 4.25 en el Comunicado del 24 de junio, llevó al subgobernador Heath a hacer una artículo analítico, bastante correcto en mi opinión, defendiendo su posición (ver Forbes del 28 de julio: "Pausar o no pausar esa es la pregunta").



Para la segunda alza de la tasa de referencia del 12 de agosto, en los corrillos de los pisos financieros hubo euforia desbordada, hasta las tasas de los Cetes bajaron fuerte porque la decisión fue dividida con tres del ala hawk y dos de la dove, igual que la de junio.



La expectativa es que en enero, con la llegada del nuevo gobernador, la parte dove de la junta tendrá mayoría y detendrá el ciclo alcista.



Los bancos son partidarios abiertamente de parar el alza de tasas por el enorme inventario de bonos que tienen.



De marzo a octubre del 2020 los extranjeros vendieron 378 mil 53 millones de pesos, de los cuales los bancos que operan en México compraron (por iniciativa propia o empujados desde dentro del banco central) 305 mil 349 millones, es decir, el 81 por ciento.



La violenta alza de las tasas en pesos de los bonos implica una caída descomunal de los precios, con lo que las pérdidas en los libros son considerables.



Por lo tanto, estos participantes quieren que la tasa de referencia deje de subir, primero porque quita más presiones a los bonos y segundo porque el llamado carry los beneficia, les recupera parte de lo perdido en valuaciones.



El carry positivo se da porque los bancos no compran los bonos con dinero propio, los adquieren y los reportan (los ofrecen como colateral de inversiones a plazos muy cortos).



Es decir, ganan día a día con los diferenciales de tasas, muy altas en sus bonos y mucho más bajas en plazos cortos.



Entonces, la visión dove de Banxico permite que ya no tengan más minusvalías por el alza de tasas de los bonos que bajan sus precios y reducen el carry positivo.



El interés tiene pies y cuenta más que la ideología.



Este contexto permite entender el enojo de los bancos con el ciclo alcista de la tasa Banxico y las estimaciones que se llegaron a tener en donde había corredurías que incluso veían el primer apretón monetario hasta finales de 2022 o principios de 2023.



No es que los modelos no sirvan.



Del uso de los DEG hablaremos después.





