Batalla de series: Atlanta vs. Master of None

Problemas raciales en dos grandes ciudades son la premisa de estas comedias creadas y protagonizadas por dos jóvenes que ahora compiten en Batalla de Series.



Donald Glover interpreta a Earn, quien busca hacerse de un nombre como rapero en Atlanta; mientras que en la otra serie, Master of None, Aziz Ansari es Dev, que quiere ser actor en Nueva York. Ambas están disponibles en Netflix.