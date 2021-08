Bloquea Bolsonaro a críticos en redes sociales

Reuters

El Presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, está bloqueando en redes sociales a los seguidores que lo critican, violando sus derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, dijo Human Rights Watch (HRW) este jueves.El grupo proderechos dijo que había identificado 176 cuentas que fueron bloqueadas por Bolsonaro, incluidos periodistas, miembros del Congreso y personas influyentes en las redes sociales con más de un millón de seguidores.Las redes sociales han sido un medio clave de comunicación pública para Bolsonaro, ayudándole a ganar el cargo en 2018 e interactuar con sus seguidores. Tiene 6.9 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, 14.2 millones en Facebook y 18.6 millones en la aplicación para compartir fotos de Instagram, de Facebook."Está tratando de librar a sus cuentas de redes sociales de personas e instituciones que no están de acuerdo con él y convertirlas en espacios donde solo se permite el aplauso", dijo Maria Laura Canineu, directora de HRW para Brasil.La oficina de prensa presidencial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Como Presidente, Bolsonaro ha usado las redes sociales para hacer anuncios oficiales, comentar sobre asuntos exteriores y arremeter contra sus oponentes.Las personas bloqueadas ya no pueden comentar sus publicaciones, lo que les impide participar en el debate público y evita que los periodistas hagan preguntas, violando la libertad de prensa, según HRW.En abril y junio, el grupo publicó mensajes en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de Brasil preguntando a los usuarios si Bolsonaro los había bloqueado. Más de 400 dijeron que sí, la gran mayoría en Twitter. Entre ellos, 176 proporcionaron capturas de pantalla que muestran sus nombres de usuario. La mayoría dijo que fue bloqueada tras publicar comentarios criticando al Gobierno.Entre los seguidores bloqueados están las cuentas de Brasil de Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y HRW.