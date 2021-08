Busca Acosta Verde comprar el 100% de Planigrupo

Hora de publicación: 10:52 hrs.

Grupo Acosta Verde, una operadora inmobiliaria especializada en centros comerciales, presentó una oferta no vinculante para adquirir el 100 por ciento del capital social de Planigrupo Latam, según información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).La oferta fue presentada el 6 de agosto al Consejo de administración de Planigrupo, así como a su comité de prácticas societarias y tiene una vigencia de 30 días naturales, dijo Acosta Verde en un breve comunicado."Al ser una oferta indicativa y no vinculante, no obliga a Grupo Acosta Verde a llevar a cabo la operación", agregó.Planigrupo, que desarrolla y opera centros comerciales en México, no se ha externado al respecto.El 30 de septiembre de 2020, Acosta Verde hizo su debut bursátil en la BMV.