Busca Del Real mudarse a Europa

01 min 30 seg

Jorge Aguilera

Hora de publicación: 18:40 hrs.

Un cambio en su estrategia de entrenamiento, hará el lanzador de martillo en Tokio 2020, el regiomontano Diego Del Real... intentará pasar más tiempo en Europa de cara a los próximos eventos del ciclo Olímpico enfocado a buscar estar entre los grandes de la prueba.En poco más de un año, el atleta solamente tuvo tres competencias en México y muy pegadas, dos de ellas en Monterrey, y otra en Querétaro, además de una internacional en Europa (a 30 días de la cita en Japón)."Los ganadores de la prueba son todos europeos y a muchos les cayó muy bien la pandemia, pero, ellos tienen esa ventaja de viajar sencillo por Europa, nosotros no. El otro año, voy a ver la posibilidad de estar más tiempo allá, no nos queda de otra si queremos estar entre los grandes", expresó Del Real.En su prueba en Tokio 2020, el becario del Instituto Estatal del Deporte y miembro del equipo de la UANL, no avanzó a la ronda Final y se colocó en el sitio número 15 general. En Río de Janeiro 2016 se ubicó en el cuarto sitio."El año fue complicado, no nos dejaban entrar a Europa y competir, ni modo. Hay que estar allá, más constante, más tiempo y esperar a que quiten las restricciones, por lo pronto, vamos a entrenar de este aldo", manifestó.