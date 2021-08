Busca Eva Espejo la constancia

01 min 30 seg

Érick González

Hora de publicación: 22:07 hrs.

Tras ganar ante Puebla e hilvanar su tercer triunfo, Eva Espejo aseguró que el mayor objetivo de Rayadas es ser constantes.Espejo comentó que el plantel ya ha pasado esa etapa de transición al nuevo cuerpo técnico y esperan que sigan pisando firme en el Torneo Grita México A21."Estamos tranquilos, cuido mucho no estar eufórico porque las emociones juegan en contra. Al día siguiente tenemos que trabajar, en pensar en el siguiente partido. Estamos contentos todos, pasamos esta época de estarnos conociendo y estarnos consolidando, sabemos que hasta ahora es un paso más, nos faltan bastantes más y seguir siendo consistentes, eso es el mayor objetivo, ser consistentes", aseguró."Lo que sí creo que tenemos en cuenta en este equipo, es una mejora constante, somos exigentes, queremos desde el inicio ser primeros en todo, no nos comparamos con nadie, simplemente queremos ser en nuestros parámetros y circunstancias las mejores".La estratega consideró que todavía falta trabajo por realizar para que su mano se vea reflejada en la cancha y que va por buen camino."Eso nos tiene que seguir motivando a mejorar, a veces pareciera que todo se hizo bien, siempre hay una mejora continúa, nos acercamos un paso más a donde queremos estar, todavía nos falta de la exigencia individual y colectiva, cerca no me siento, sólo avancé".Rayadas sumó 10 unidades en la Liga, ha marcado ocho goles y recibido solo uno.