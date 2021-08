Busca José Luis Garza dirigencia del PRI NL

02 min 00 seg

Miriam García

Hora de publicación: 18:31 hrs.

Al asegurar que tiene la experiencia y conoce a los priistas de Nuevo León, José Luis Garza Ochoa dijo hoy que el domingo se registrará como aspirante a la dirigencia estatal del PRI para concluir el periodo por el que inicialmente fue electo Heriberto Treviño, actual Diputado local electo del tricolor.Garza Ochoa, quien actualmente está a cargo del PRI estatal como interino, agregó que junto con él se registrará Mayela Quiroga para la Secretaría General del partido."Voy a buscar registrarme para la dirigencia, estoy ya buscando los apoyos de todo el priismo del Estado, he hablado con todos y tengo toda la intención, la convicción y la firmeza y 32 años de trabajo y experiencia en el partido, en donde he recorrido todos los cargos en el partido y todos los municipios del Estado, conozco a sus liderazgos, a sus seccionales", expresó."He trabajado con prácticamente todos los actores políticos de Nuevo León y sin duda buscaré ser quien pueda dirigir al partido... por supuesto que sí me registro, y en la fórmula estoy junto con mi compañera Mayela Quiroga, una mujer con un trabajo incansable en favor de los y las priistas".Aseguró que no sabe si hay más interesados en dirigir al tricolor, pero aseguró que su partido está abierto a todos los que quieran participar.El priista dijo que el proceso para elegir dirigente estatal del tricolor es extraordinario y que por eso, de acuerdo con los estatutos, el registro de aspirantes se hará de las 15:00 a las 16:30 horas del domingo, luego de cumplirse las 72 horas de lanzada la convocatoria, lo que ocurrió ayer jueves, a las 14:40 horas."La convocatoria se publicó en estrados físicos y electrónicos del partido a las 14:40 horas de ayer", añadió, "y como es un proceso extraordinario, los plazos son más cortos, así lo tiene previsto el estatuto, que marca que la convocatoria debe estar por 72 horas y a partir de ahí es el registro y la elección, así es como está y se hará."Una hora y media para que se registren los interesados es suficiente y es con esa rapidez porque es un proceso extraordinario".