Busca Walmart contratar a experto en criptomonedas

01 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 08:21 hrs.

Walmart Inc está buscando contratar a un experto en criptomonedas para desarrollar una estrategia blockchain, uniéndose a un número creciente de grandes corporaciones que exploran la viabilidad de las monedas digitales como el bitcoin.El puesto será responsable de "desarrollar la estrategia de moneda digital y la hoja de ruta del producto" e identificar "inversiones y asociaciones relacionadas con las criptomonedas", según un anuncio de trabajo publicado el domingo en el sitio web del gigante minorista.El director senior estará basado en las oficinas corporativas de Walmart en Bentonville, Arkansas.Si bien las intenciones específicas de Walmart no fueron claras de inmediato, la descripción del trabajo se refiere al "amplio conjunto de opciones de pago para sus clientes" en las tiendas y en línea.La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de información adicional.El esfuerzo de reclutamiento por parte de Walmart se produce varias semanas después de una publicación de trabajo similar por parte de su rival Amazon.com Inc, lo que indica que los minoristas más grandes de Estados Unidos pronto permitirán que los clientes usen criptomonedas para pagar sus compras.PayPal Holdings Inc comenzó a permitir que clientes selectos de su aplicación Venmo compren, vendan y mantengan monedas digitales a principios de este año y expandieron el esfuerzo la semana pasada.