Buscan cancelar Tarjeta Feria

Daniel Reyes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno estatal metió el acelerador en la disputa legal que mantiene con los empresarios del transporte público que se niegan a abrir la información e ingresos de la Tarjeta Feria, y promovió anular la concesión.Tras años de pedir al concesionario informes sobre el manejo de la tarjeta de prepago del sistema de rutas urbanas que usa al menos el 40 por ciento de los usuarios, la Secretaría de Desarrollo Sustentable promovió el viernes un juicio de lesividad contra el permiso otorgado en junio del 2009, al final de la gestión del Gobernador priista Natividad González Parás.La concesión fue concedida sin licitación a la empresa Enlaces Inteligentes, integrada por 72 empresas transportistas y es administrada mayoritariamente por Grupo Transregio y la CTM, dirigida por Ismael Flores."El juicio ya fue admitido por el Tribunal (de Justicia Administrativa)", informó ayer el titular de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital."Ahora se va a emplazar a los concesionarios para que presenten ellos sus pruebas".Indicó que, de inicio, la concesión fue expedida de forma unipersonal por el director de la entonces Agencia Estatal del Transporte, Esteban González Quiroga, y no por el titular del Ejecutivo.Además, añadió, no se realizó una licitación pública para otorgar la concesión, no tiene una temporalidad definida ni causales de revocación, tampoco contiene obligaciones para los operadores, y estos no entregan ninguna contraprestación al Estado.Y aunque la concesión sí establece que debían emitirse reglas de operación del sistema de prepago, éstas no se generaron ni al final de la gestión de González Parás ni en la de su sucesor, el también priista Rodrigo Medina.La actual Administración emitió las reglas el 24 de mayo del 2019, pero fueron impugnadas por los transportistas, que también mantienen decenas de juicios de amparo contra la nueva Ley de Movilidad, donde se establece un nuevo sistema de prepago que sustituya a la Tarjeta Feria, pero ahora a cargo del Estado.El sistema de peaje establecido en la ley contempla una tarjeta universal de prepago válida para todas las modalidades de transporte público y con opciones de recarga distintas a la cadena de tiendas de conveniencia que hoy tiene la exclusividad.Entre las modalidades de pago propuestas por el Estado se incluyen las tarjetas bancarias y dispositivos móviles mediante códigos QR.Así, los ingresos de todo el sistema de transporte entrarían a un fideicomiso público, desde donde el Gobierno pagaría a los concesionarios de rutas urbanas por kilómetro recorrido, y no por el número de usuarios.