Buscan empresas 'oscuras' alumbrado en Escobedo

01 min 30 seg

Ángel Charles

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Dos empresas ligadas a pasados polémicos se inscribieron para competir por el megacontrato a 20 años que busca adjudicar la administración de Escobedo para la modernización tecnológica y operativa del alumbrado público, a mes y medio de concluir la gestión.Tras cerrarse ayer el registro abierto por un plazo de apenas cinco días, las empresas Tecnoluminus y Teletec de México fueron las únicas que presentaron por escrito su intención de participar en el concurso.La primera empresa de origen regio es propiedad del ex panista Juan Fernando Santillán Hernández y de Ramón Baca McGuire, éste último empresario cercano al Gobernador Jaime Rodríguez.Según su sitio web, esta empresa forma un consorcio con otras tres operadoras de alumbrado público: del Noreste, de Sabinas Hidalgo y de Ciénega de Flores, al que le han adjudicado contratos millonarios, incluso, infringiendo la ley al no reportar como deuda, ni tener aval del Congreso estas operaciones vía Asociación Público-Privada.El ex albiazul Santillán Hernández fue acusado en 2007 de participar en un desvío cuando fungía como secretario técnico del municipio de San Nicolás.La segunda empresa es originaria del Estado de México y fue una de las que en 2015 el Gobierno federal otorgó contratos millonarios para la adquisición de televisores ante el apagón analógico.Además, en 2016 fue cuestionada por participar en una licitación de alumbrado público amañada en Chihuahua, concurso que fue cancelado.En el megacontrato de Escobedo tiene pactado el fallo para 10 de septiembre y los trabajos arrancarían el 21 de ese mismo mes, es decir, 9 días antes de que concluya la actual administración municipal.