Buscan iniciar el lunes discusión sobre ley de revocación

02 min 30 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 15:23 hrs.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el próximo lunes podrían iniciar la discusión de la ley secundaria en materia de revocación de mandato.En entrevista, indicó que ese día sesionará la Comisión Permanente y el tema podría incluirse en el orden del día porque ya hay una iniciativa.Monreal recordó que el tema ya había sido incluido con el fin de analizar una propuesta de la senadora Claudia Ruiz Massieu, pero ésta fue retirada por la legisladora.Ante ello, dijo que el próximo lunes podrían volverlo a incluir, ya que hace unos días presentó una iniciativa en la materia."Todavía el lunes tenemos para incluirlo en la sesión de la Permanente, ya está la iniciativa, la pasada ocasión lo habíamos metido para dictaminar una iniciativa de la senadora Ruiz Massieu, pero ella retiró su iniciativa y no teníamos materia. Ahora sí tenemos materia con una iniciativa que ingresé hace ocho, 10 días", dijo.El morenista señaló que esta ley secundaria es fundamental para ejercer el derecho de la ciudadanía a ser consultado sobre la revocación de mandato."(Es) fundamental (esta ley), si no, no se puede ejercer este derecho de participación directa denominado revocación de mandato, sin esta ley reglamentaria no podríamos ir a este ejercicio que es trascendental para la vida pública del País", afirmó.Esta mañana, diputados y senadores solicitaron al INE esperar a que el Congreso de la Unión apruebe en septiembre la ley secundaria en materia de revocación de mandato, luego de que consejeros informaron que a finales de agosto, con o sin ley reglamentaria, emitirían los lineamientos para llevar a cabo la consulta en caso de que se reúnan las firmas requeridas.Monreal dijo que en la próxima sesión de la Comisión Permanente también se votará un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir los tres procesos de desafuero pendientes.Se trata de los diputados de Morena, Saúl Huerta, y del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual en contra de un menor y de enriquecimiento ilícito, respectivamente, así como el del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona."La semana que entra la Permanente decidirá si se aprueba el periodo extraordinario, que la idea es celebrarlo en la Cámara de Diputados el día 11 para revisar, discutir, deliberar y aprobar, en su caso, estos tres asuntos, que se tratan de dos diputados y del Fiscal General sobre la declaratoria de procedencia para que la autoridad ministerial actúe", indicó.