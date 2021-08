Buscan jurado para el juicio de R. Kelly

Hora de publicación: 22:36 hrs.

Después de varios retrasos, la primera fase del juicio por tráfico sexual del astro de la música R&B R. Kelly comenzó este lunes con la selección del jurado en Nueva York.La pandemia de coronavirus y un cambio en la defensa de Kelly aplazaron el juicio hasta este verano, casi dos años después de que fuera acusado de abusar de mujeres y menores de edad por casi dos décadas.La juez de distrito Ann Donnelly comenzó a cuestionar a los posibles miembros del jurado sobre si pueden mantener una mente abierta ante Kelly. Les recordó que no deberían estar influidos por nada que hayan escuchado antes sobre el caso.Kelly, de 54 años, había estado en una prisión federal en Chicago. Fue transferido en julio a Brooklyn.El cantante de "I Believe I Can Fly" se declaró inocente de cargos que lo acusan de encabezar un grupo de mánagers, guardaespaldas y otros empleados que le ayudaron a reclutar mujeres y menores de edad para tener sexo.Los fiscales federales dicen que el grupo seleccionó víctimas en conciertos y otros sitios y hacía los arreglos para que viajaran para ver a Kelly.El juicio iba a empezar antes, pero se aplazó al 18 de agosto cuando Kelly despidió a sus abogados originales.Se espera que el jurado escuche el testimonio de varias de las acusadoras. Un juez dictó que las mujeres fueran mencionadas sólo por su nombre, sin incluir apellido.También se espera que los fiscales presenten evidencias de que Kelly se coludió con otros para pagar por identificación falsa para Aaliyah , una cantante de entonces 15 años, para una boda secreta en 1994.Aaliyah trabajó con Kelly, quien escribió y produjo su álbum debutde 1994. Ella murió en un accidente de avión en 2001 a los 22 años.Kelly se ha visto afectado por décadas de quejas y acusaciones sobre su comportamiento sexual, incluyendo un caso de 2002 por pornografía de menores en Chicago por el cual fue absuelto en 2008.El escrutinio se intensificó con el movimiento #MeToo en años recientes, cuando múltiples mujeres lo acusaron públicamente. La presión aumentó con el estreno del documental Sobreviviendo a R. Kelly de 2019. Pronto le fueron fincados cargos penales.