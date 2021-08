Buscan reguladores seguir el paso a criptomonedas

Dave Michaels, Caitlin Ostroff y Elaine Yu / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La industria de las criptomonedas está en proceso de volverse tan grande y posibilitar que se corran tantos riesgos que gobiernos en todo el mundo están prestando atención.Bitcoin se cotizó por encima de los 50 mil dólares el lunes; su valor total supera ahora los 900 mil millones de dólares, más que todas las compañías juntas salvo un puñado de ellas. Divisas digitales llamadas "stablecoins", o criptomonedas estables, lubrican cada vez más operaciones y emisiones. Mercados gigantescos para transacciones con criptomonedas en Asia ofrecen apuestas de 100 a 1, y con frecuencia brindan servicio a operadores en países donde sus productos no son legales.Después de años de relativa falta de atención, los reguladores y legisladores se apresuran a ponerse al día, pero no será fácil. Su objetivo es controlar una industria rebelde que ha adoptado el modelo del mundo de la tecnología para desplegar agresivamente productos nuevos y acumular usuarios con rapidez, mientras frecuentemente deja al cumplimiento regulatorio como un asunto secundario.Algunas de las firmas de criptomonedas más grandes están sometidas una creciente presión. En semanas recientes, se prohibió o advirtió a Binance, el mercado de criptodivisas más grande del mundo, respecto a ofrecer ciertas inversiones en criptomonedas en Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda, Japón y Hong Kong. El viernes dijo que todos los usuarios nuevos tendrían que proporcionar un documento de identificación y una fotografía para verificar su identidad. BitMEX, otro mercado de gran tamaño, pagó 100 millones de dólares para resolver una disputa con reguladores en Estados Unidos relacionada con afirmaciones de la venta ilegal de derivados y un cumplimiento tibio de medidas anti lavado de dinero.No obstante, pocos participantes en la industria anticipan que el mundo de las criptomonedas, envalentonado por un repunte en el valor de sus productos y el interés en ellos durante los últimos 18 meses, cambie repentinamente sus hábitos. Los reguladores escudriñan a la industria como nunca antes, pero hasta el momento, la coordinación parece limitada y jurisdicciones clave están adoptando enfoques ampliamente divergentes.Los puntos álgidos incluyen protección a los inversionistas, cumplimiento de normas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, acceso a infraestructura bancaria y de pagos y evasión fiscal.Algo que dificulta la tarea: las criptomonedas son un mercado global, pero EU, Europa y China han adoptado enfoques diferentes para su supervisión.A continuación, un vistazo al estado en que se encuentran las regulaciones para criptomonedas en todo el mundo:ESTADOS UNIDOSGary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), ha llamado a las criptomonedas el "Viejo Oeste" y dijo que más actividad debería caer bajo supervisión gubernamental.En una junta reciente con Blockchain Association, un grupo de cabildeo de la industria, Gensler prometió una disciplina más estricta si las bolsas de criptomonedas y otros negocios seguían ofreciendo activos sin cumplir con las reglas adecuadas."Ustedes tal vez lo consideren regulación por imposición", le dijo Gensler al grupo, de acuerdo con un resumen de la junta visto por The Wall Street Journal. "Yo simplemente lo llamo hacer que gente descarrilada cumpla con las normas".Un vocero de la asociación destacó que el grupo apoya "barandales inteligentes de regulación" e interactúa con reguladores para "establecer normas claras para la industria de cara al futuro".Los reguladores, incluyendo la Reserva Federal, están analizando más detalladamente a las stablecoins, que son activos en criptomonedas diseñados para imitar el valor del dólar estadounidense. Hacen que sea más fácil entrar y salir de activos en criptomonedas como bitcoin.Las stablecoins tiene un valor fijo de 1 dólar y varios emisores han dicho antes que sus monedas estaban totalmente respaldadas por reservas en dólares.EUROPAEn lugar de someter a los activos en criptomonedas a regulaciones existentes, Europa está tomando medidas para redactar un nuevo reglamento para inversionistas y desarrolladores.Conocido como Regulación para Mercados de Criptoactivos, o MiCA, por sus siglas en inglés, el plan de la Comisión Europea sometería a los mercados de criptomonedas a regulación, que incluye estándares para vigilancia antifraude, asegurar transparencia y establecer estándares de gestión corporativa. También prohibiría el pago de intereses a depósitos de algunos tipos de stablecoins y requeriría que stablecoins existentes busquen autorización para realizar operaciones dentro de la Unión Europea.Algunos han argumentado que los países necesitan evitar que las stablecoins se afiancen en el sistema financiero más amplio.Los emisores de la mayoría de los demás activos en criptomonedas tendrían que presentar documentos informativos que den a conocer el propósito de una moneda digital y cómo funciona. Los reguladores nacionales, que analizarían los documentos, podrían suspender la emisión de una moneda o exigir información adicional.En el Reino Unido, casi toda la regulación de las criptomonedas se ha centrado en evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Las firmas que hacen negocios en Reino Unido tienen que registrarse con su Autoridad de Conducta Financiera y brindar detalles sobre sus sistemas de tecnología, cómo mitigan y evitan el lavado de dinero, y otros riesgos.ASIAChina fue cuna de algunos de los mercados de criptomonedas más grandes del mundo, entre ellos Binance y Huobi. Otras bolsas importantes para criptodivisas, incluyendo FTX y BitMEX, tienen sus sedes o han tenido empleados en el cercano Hong Kong.Pero ha habido un giro. En mayo, un poderoso regulador estatal en China prometió aplicar mano dura a la minería y el intercambio de bitcoin, y el banco central de China ordenó luego que sus bancos y procesadores de pagos más grandes tomaran un papel activo en la erradicación de actividades relacionadas con las criptodivisas."Quieren estabilidad financiera y estabilidad social a toda costa", dijo Mira Christanto, analista de investigación en Messari.Aunque China le dio la espalda a las criptomonedas, Hong Kong y Singapur se convirtieron en zonas de gran actividad. Inversionistas estadounidenses a menudo pueden tener acceso a estos mercados a pesar de que sus productos son ilegales en EU. Analistas han vinculado a usuarios estadounidenses con bolsas en el extranjero que incluyen a FTX, que dice haber reforzado sus procedimientos para bloquear a usuarios de EU."Es complicado. Cada gobierno toma sus propias medidas y es diferente de un lugar a otro", indicó Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX.Edición del artículo original