Buscará 'Canelo' el 6 de noviembre ser indiscutido

02 min 00 seg

Diego Martínez

Hora de publicación: 15:20 hrs.

Al "Canelo" por fin se le hará pelear contra Caleb Plant.El mexicano Saúl Álvarez tendrá la oportunidad el 6 de noviembre de convertirse en el primer latinoamericano en ostentar los 4 títulos más relevantes del orbe en una misma división, pues el de Jalisco ostenta los cetros Supermedianos del CMB, OMB y AMB; mientras que el estadounidense tiene el de la FIB."Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!", puso el tapatío en sus redes sociales junto a una imagen suya en el ring.El recinto todavía está por anunciarse, lo seguro es que el combate será en Las Vegas. La T-Mobile Arena está interesada al igual que la Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino, aunque no se descarta el nuevo estadio de los Raiders, más porque Saúl ha estado peleando últimamente en recintos grandes.La pelea se iba a realizar en septiembre, pero Caleb no quiso firmar el contrato, por lo que Saúl siguió insistiendo hasta que logró pasar el combate.La fecha tentativa era el 20 de noviembre, pero el mismo boxeador dio a conocer que será el 6 del mismo mes. La versión la confirmó el entrenador del "Canelo", Eddy Reynoso."¡Este 6 de noviembre México tendrá su primer campeón indiscutible! ¡Vamos con todos los poderes a demostrar que los mexicanos somos los más chingones! Canelo vs Plant", escribió en redes el preparador.CANCHA dio a conocer esta semana que ambos púgiles habían llegado ya a un acuerdo y solamente faltaba el anuncio oficial. Incluso, se confirma que el combate sería llevado por PBC, promotora que maneja a Plant y que fue una de las condiciones para aceptar el pleito.