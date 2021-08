Cabal Peniche está dispuesto a cooperar con FGR por Interjet

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 21:45 hrs.

Carlos Cabal Peniche, propietario de Grupo Cabal, aseguró que está dispuesto a cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a los adeudos fiscales de Interjet, aunque actualmente ya no tiene relación con la aerolínea."Lo que tengamos que cooperar, la documentación que tengamos que exhibir, lo haremos con muchísimo gusto", dijo Luis Cervantes, abogado del empresario, a Grupo REFORMA.Asimismo, Grupo Cabal señaló que desconoce que exista proceso judicial alguno en contra de directivos o socios de sus empresas vinculados a Interjet porque, desde noviembre del año pasado, no hay relación de negocios entre el grupo y la aerolínea.En julio del año pasado, Interjet informó que un grupo de empresarios, encabezado por Cabal Peniche y Alejandro del Valle invirtió 150 millones de dólares en ella, a través de la empresa HBC, con el fin de reestructurarla ante los problemas financieros que enfrentaba.Sin embargo, cuatro meses después, Grupo Cabal informó que retiraba su participación en este grupo de inversionistas y la inyección de capital tampoco se concretó.Ayer, la Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró una ficha roja para buscar en más de 190 países a Miguel Alemán Magnani, fundador de Interjet y ex vicepresidente de la misma, por una presunta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos, al omitir el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a diciembre de 2018.Francisco Mondragón, abogado de Alemán Magnani, sostuvo que a las autoridades les interesa que se paguen esos impuestos, pero para que eso suceda, en el caso de Interjet, se necesita el aumento de capital que Alejandro del Valle y Cabal Peniche prometieron y no realizaron.Actualmente, Del Valle es el presidente de la aerolínea y posee el 90 por ciento de sus acciones, mientras que el 10 por ciento restante está en manos de Alemán Magnani.