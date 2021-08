Cae 29% superávit de balanza de agro

Refieren que las menores cosechas nacionales de granos son consecuencia, no sólo de la sequía, sino también de los recortes de apoyos a la agricultura comercial que ha venido haciendo el actual Gobierno federal. Foto: Charlene Domínguez

Moisés Ramírez

05:00 hrs.

La falta de mayores cosechas nacionales aunada a mayores importaciones y precios de éstas llevaron a que la balanza de comercio exterior del sector agroalimentario del País cerrara el primer semestre del 2021 con una caída de 29 por ciento, revela un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).La baja contrasta con el monto récord alcanzado, para un primer semestre, en 2020 y además representa la primera caída para un periodo similar desde 2013.Por esta baja, y con base en la expectativa de consumo interno y de las cosechas nacionales y de Estados Unidos, GCMA retiró la expectativa de crecimiento de 3.3 por ciento del superávit agrocomercial que proyectó para 2021 y ahora estimó una caída de 29 por ciento.De las exportaciones, el análisis detalla que en el primer semestre de 2021 ascendieron a 22 mil 355 millones de dólares, un alza de 10.6 por ciento anual, y que las importaciones escalaron a 17 mil 32 millones, un aumento de 33.8 por ciento.Lo anterior derivó en un superávit comercial agroalimentario de 5 mil 323 millones de dólares, 2 mil 165 millones o 28.9 por ciento menos respecto a los primeros seis meses de 2020.Del valor de las importaciones, el análisis refiere que la principal causa del incremento fue por la compra de granos, las cuales subieron en el periodo de referencia 14 por ciento en volumen y 62 por ciento en valor, esto último derivado del alza que han tenido los precios internacionales de los granos.Añade que las mayores compras son resultado de la baja de 8.6 por ciento anual que en el primer semestre del este año sufrieron en conjunto las cosechas de maíz y otros granos.Pero también de la necesidad de abastecer la creciente demanda, en particular la actividad pecuaria que en el primer semestre subió 2.4 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura."Las exportaciones siguen subiendo y más la importación, y aunque mantenemos una balanza superavitaria es menor al 2020. Con esto estimamos ahora que en 2021 el superávit será de unos 9 mil o 9 mil 500 millones de dólares, a diferencia de los 12 mil 587 millones del año pasado", refiere el análisis de GCMA."Con el reporte de proyección agrícola que emitió la semana pasada Estados Unidos para su país, y que viene con bajos rendimientos e inventarios, los precios seguirán altos por mayor demanda y esto encarece los granos y repercutirá aún más en el valor de las importaciones y, por lo tanto, en el superávit".De acuerdo con el análisis, las menores cosechas nacionales de granos son consecuencia, no sólo de la sequía, sino también de los recortes de apoyos a la agricultura comercial que ha venido haciendo el actual Gobierno federal."La reducción de presupuesto será un impacto de no poder aumentar la productividad y ser mediocres aumentando las importaciones", advierte.En el primer semestre de 2013, México logró su primer superávit agrocomercial para un primer semestre, sin embargo, fue hasta 2015 cuando alcanzó su primer saldo a favor para todo un año completo, llegando a una cifra récord de 12 mil 587 millones de dólares.El sector agroalimentario es el tercer generador de divisas para México.