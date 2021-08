Cae robo a tráileres, pero suben seguros

02 min 30 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En el primer trimestre del 2021, el robo al autotransporte de carga bajó 10.9 por ciento, sin embargo, existe una alta preocupación por el nivel de violencia que enfrentan los operadores y debido a las crecientes limitaciones que les ponen las empresas aseguradoras.En base al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) reveló que de enero a junio registraron 4 mil 187 robos del fuero común, contra 4 mil 700 del mismo periodo del 2020.Mientras que en los delitos carreteros hubo una caída de 25.3 por ciento, al pasar de 2 mil 692 a 2 mil 9. La suma de ambos delitos tuvo una baja de 16.7 por ciento.Un transportista de Monterrey reveló que si bien hay una contracción, se debe en parte a la baja de la economía, pero los robos siguen impactando al sector.Al grado que empresarios del ramo han optado por hacer un guardadito para cuando se presenten los ilícitos, porque las aseguradoras les han encarecido las pólizas."En mi caso, estimo que el 70 por ciento de la flota la tengo asegurada, y el resto no, sobre todo para que no me impacte mucho en la prima, por lo que hemos creado un autoseguro".Al respecto, Refugio Muñoz, vicepresidente de Canacar, dijo que hay empresas aseguradoras que ponen restricciones en las coberturas."Han aumentado aproximadamente el 20 por ciento, y en algunos casos hasta más", afirmó."Algunas aseguradoras ya no quieren asegurar a las empresas que son víctimas de este tipo de delitos, o bien, lo manejan como excluyentes de responsabilidad, al transitar en horarios nocturnos y en lugares de riesgo".Otro transportista relató que el temor es que en los robos cada vez hay más violencia, por ejemplo, el mes pasado le golpearon a uno de sus operadores en el parador San Pedro, en San Roberto, Nuevo León.Hoy en el arranque de la Expo Proveedores del Transporte en Cintermex, el sector buscará impulsar ante las autoridades algunas peticiones para tener una operación más segura.Muñoz agregó que si bien han promovido acciones con diversas dependencias estatales y federales, aún hay una lista de pendientes a realizar.Como la creación de 12 centros de reacción inmediata para atender la problemática de robo en los principales corredores del País.Acciones coordinadas entre los tres niveles de Gobierno para la prevención y persecución del delito, con miras a erradicarlo."(También) consideramos que es necesario reforzar las acciones implementadas y no bajar la guardia, debido a que en algunos estados, como Puebla, de ir a la baja en este delito, en los últimos meses vuele a posicionarse en los cinco primeros lugares de mayor incidencia", refirió.