Cae un 32% en NL inversión extranjera

02 min 30 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Nuevo León en el primer semestre del 2021 cayó 32 por ciento, en relación al mismo periodo del año previo, al pasar de mil 922.6 a mil 454.8 millones de dólares, revelan cifras comparables de la Secretaría de Economía federal (SE).Lorenzo Aguilar, Subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, describió que el 54 por ciento de la IED provino de empresas que por primera vez llegarán a la Entidad, y un 46 por ciento es de ampliaciones.Del monto captado, el sector líder es el automotriz, seguido de electrodomésticos y otros giros de manufactura.Las cifras preliminares de IED comparan en este año a semestres atípicos, ya que en el del 2020 hubo una contracción relevante, que retraso los planes de inversión de muchas empresas.Consultores de mercado industrial coincidieron en que la inversión no ha dejado de llegar.Sergio Reséndez, director regional norte de Colliers México, señaló que si bien se detuvo en el tema de oficinas, la inversión industrial sigue adelante.Quizá ésta no se ha reflejado porque la Secretaría de Economía no está dando el servicio, afirmó.Recientemente, la Secretaría de Economía anunció que debido a un brote de Covid, suspenderá parcial y temporalmente actividades, como en servicios de facilitación al comercio exterior, entre los que están los programas de importación para las exportaciones y el de promoción sectorial.Al respecto, Esther Hernández, directora del Comité Fiscal Finanzas de Index Nuevo León, dijo que ese cierre vino a complicar la operación de las empresas con programa IMMEX."Muchos trámites van muy rezagados, uno que tengo en mente es que estamos obligados a presentar nuestro reporte anual de inversión extranjera, y las respuestas del acuse de recibo para algunos casos en particular han tomado más de un mes, dos meses en recibirse".Aguilar agregó que el interés de las empresas por la Entidad sigue adelante y como prueba tienen a más de 349 proyectos en cartera activa, es decir, diferentes niveles de negociación, algunos de las cuales ya confirmaron su llegada y próximamente darán a conocer algunos anuncios."De los proyectos que tenemos en cartera, una buena parte ya confirmó su inversión, y en algunos casos, como están entrando a naves ya construidas, pues están en el proceso de instalación de maquinaria y otros están ya en el proceso de fabricación.Lo registrado en el primer semestre, añadió el funcionario, implica más generación de empleo directo e indirecto y el fortalecimiento de las cadenas de valor, entre las que se encuentran muchas pequeñas y medianas empresas, y esperan que la tendencia siga.