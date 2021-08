Caen ganancias de energía renovable de petroleras

04 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 09:02 hrs.

Las empresas petroleras más grandes del mundo están ofreciendo mayores precios por proyectos de energía renovable, lo que reduce las ganancias de los parques eólicos y solares justo cuando más se necesitan para evitar una catástrofe climática.Empresas desde BP Plc a TotalEnergies SE están pagando mucho dinero por activos de energía limpia a medida que se alejan de los combustibles fósiles, impulsando la competencia y comprimiendo los márgenes para los desarrolladores.Los gigantes de la energía eólica Orsted A/S y Vestas Wind Systems A/S reportaron retornos más bajos en el primer trimestre, mientras que el fabricante de turbinas Siemens Gamesa Renewable Energy SA perdió dinero a medida que aumentaron los materiales.La reducción de las ganancias es una señal preocupante para una industria que necesita invertir al menos 92 billones de dólares para 2050 para reducir las emisiones lo suficientemente rápido como para prevenir los peores efectos del cambio climático.También se produce en un momento en que los Gobiernos están abordando los precios récord del gas y la electricidad, un dolor de cabeza para los líderes mundiales que intentan concretar un ambicioso acuerdo climático cuando se reúnan en Escocia en noviembre."A veces se termina con una remuneración de capital muy baja, por debajo de lo normal", dijo Bruno Bensasson, director ejecutivo de la rama de energías renovables de Electricite de France SA. "Eso no es saludable, eso no es sostenible".La energía verde es ahora la fuente de electricidad más barata en la mayor parte del mundo, y atrae a un número creciente de empresas al sector. El año pasado, BP estableció el objetivo de aumentar su capacidad de energía renovable a 50 gigavatios desde menos de 3 gigavatios.TotalEnergies planea tener 100 gigavatios de capacidad para 2030, mientras que Royal Dutch Shell Plc también está creciendo rápidamente en el segmento.La creciente competencia se está enfrentando con una cartera limitada de proyectos. Las subastas de sitios de energía eólica marina en el Reino Unido registraron precios récord a principios de este año, al tiempo que las compañías petroleras lideradas por BP lucharon por el derecho a desarrollar proyectos en el mar de Irlanda."Vemos que las petroleras europeas se están posicionando fuertemente en el sector de la energía renovable", dijo Christian Rynning-Tonnesen, director ejecutivo de la empresa de servicios públicos noruega Statkraft AS. "Esto reducirá los retornos, por supuesto, pero las compañías petroleras también tienen requisitos de retorno de un tamaño similar al nuestro, por lo que toda la industria depende de encontrar un equilibrio económico aquí".Orsted, el principal desarrollador de parques eólicos marinos, dijo que la rentabilidad del capital empleado cayó al 7.5 por ciento en el primer trimestre, frente al 11 por ciento en el mismo periodo del año anterior. Vestas, otro desarrollador eólico, vio caer los rendimientos al 12.2 por ciento desde el 17.4 por ciento en el primer trimestre de 2020. Los inversionistas estarán atentos a cualquier signo de rendimientos decrecientes cuando las dos empresas danesas informen sus resultados esta semana.Siemens Gamesa perdió 369 millones de dólares en los tres meses terminados en junio. El desarrollador español se vio perjudicado por el aumento del precio del acero este año, que representa la mayor parte del peso de una turbina.Todavía no hay indicios de que la contracción de los beneficios esté reduciendo la inversión. Se gastó un récord de 174 mil millones de dólares en energía solar, eólica marina y otras tecnologías y empresas ecológicas en la primera mitad del año, según BloombergNEF. Eso es un 1.8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.No obstante, existe la preocupación de que algunos proyectos se descarten o se retrasen, lo que dificulta la consecución de los objetivos climáticos. Limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales requerirá que la capacidad eólica y solar crezca a un ritmo cinco veces mayor entre 2020 y 2050 que el promedio de los últimos tres años, según la Agencia Internacional de Energía.