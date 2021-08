Cambian decisión; vacunarán a 3 mil en Arteaga

Rolando Chacón

Hora de publicación: 15:08 hrs.

Una hora después de suspender la vacunación Covid por este martes, el Delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, cambió su discurso y anunció que sí vacunarían hoy a 3 mil jóvenes que desde la noche del lunes recibieron ficha y siguieron las instrucciones del personal federal."Vamos a continuar con el proceso de vacunación, tenemos 3 mil vacunas y vamos a tratar de vacunar a todos los que podamos", dijo el Delegado.Flores Hurtado llamó a quienes no alcanzaron vacuna en esta ocasión, a esperar unos días a que lleguen más dosis y se realice una nueva convocatoria para vacunar.El Delegado informó que desde la noche del lunes avisaron oportunamente a miles de jóvenes que formaban fila en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, que no alcanzarían vacuna.Debido a que desde la noche el número de jóvenes igualó al número de dosis disponibles, el Delegado pidió al Rector de la UAdeC abrir las puertas para evitar que pernoctaran a la intemperie, sin embargo, grupos de inconformes buscaron dar "portazo", lo que provocó la intervención de la Guardia Nacional, policías locales y el Ejército, que optaron por suspender el proceso de vacunación.Al mediodía de este martes, cuando algunos jóvenes de 18 a 29 años, con apellidos de la S a la Z, tenían ya hasta 18 horas de espera, personal del Gobierno Federal les pidió acomodarse en filas de 10 personas, tener a la mano su registro de vacunación y su turno para recibir la dosis de AstraZeneca.Desde el momento en que el Delegado Federal informó sobre la suspensión de la vacunación por cuestiones de seguridad, algunos de los que esperaron la vacuna pidieron no suspender y aprovechar que ellos ya estaban ahí, que ya habían ya gastado horas en filas, en seguir un orden y acatar las instrucciones para vacunarlos de una vez, lo que finalmente aceptaron.Flores Hurtado dijo que de un padrón de 130 mil jóvenes de 18 a 29 años en el área de Saltillo, el Gobierno Federal envió 140 mil dosis, que resultaron insuficientes porque personas rezagadas acudieron a vacunarse en los días previos.Dijo que el Gobierno prepara ya otro envío de vacunas a Saltillo para completar la primera dosis de AstraZeneca a los jóvenes que no alcanzaron en esta ocasión.