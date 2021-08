Cambian ruta de Tren Maya en Campeche

03 min 30 seg

Azucena Vásquez

Retrasan hasta 2022 parques solares del Tren Maya

Hora de publicación: 16:07 hrs.

La ruta del Tren Maya será modificada y ya no pasará por la ciudad de Campeche, sino por la periferia, lo que genera un ahorro en el costo total de la obra de más 2 mil millones de pesos, dijo Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).La decisión se tomó ante problemas técnicos y oposición de grupos de la zona, mencionó tras la presentación de "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del sureste de México"."Sí nos sale más económico salirnos de la ciudad, pero es una pena porque sí creemos que merecía, (...) la estación antigua donde íbamos a llegar permitía llegar a zona amurallada de Campeche", aseveró.El tren ya no pasará en medio de esta ciudad, como estaba contemplado inicialmente, aunque se planea un transporte interno para conectar a la ciudad con el Tren Maya, sostuvo.Explicó que estaba previsto un viaducto elevado que ya no se construirá porque ahora se desarrollará un libramiento.Por este cambio en el trazo, ya no será necesario reubicar a 300 familias que habitan por donde estaba contemplado que pasara el Tren Maya, por lo cual no no se necesita construir las 300 viviendas que se contemplaron para ellas, mencionó.Sobre el avance físico global del proyecto, Jiménez Pons confió en que se alcance el 30 por ciento al cierre de este año, aunque a finales de junio pasado fue de apenas el 12 por ciento."Ya se ven perspectivas de cómo están distintos indicadores de avance. El año pasado fue muy difícil para nosotros, hay restos importantes todavía de suministros."Por ejemplo, estamos ahorita instalando cuatro plantas de durmientes en la zona. Hay retrasos de proveedores de Italia y Alemania que lleva meses por la cuestión del Covid-19, eso sí nos está pegando, debimos haber empezado producción este año. Pero creo que todo es subsanable. Espero que en cuestiones de un par de meses tengamos una curva creciente", sostuvo.En la presentación se dieron a conocer 12 lineamientos divididos en tres ejes que proponen acciones de responsabilidad ambiental, inclusión social y economía local para orientar la toma de decisiones de los equipos de trabajo involucrados.La construcción de los parques solares para la operación del Tren Maya y las zonas por las que pasará se retrasará hasta el 2022, dijo Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)."Tenemos un retraso importante. Hemos decidido por las cargas de trabajo reiniciarlas hasta mediados del año que entra, nosotros tenemos que cubrir de alguna forma los 200 megas que se tienen que generar (para la operación del proyecto), pero ahorita sí tenemos un tiempo crítico para el Tren Maya."Tenemos que recuperar, como saben el año pasado fue un año difícil, este año lo está siendo tanto, pese que acaba de pasar un huracán fue rápido el efecto, no fue devastador como los dos huracanes del año pasado y las cuatro tormentas ", dijoEl plan inicial era que entre octubre y noviembre de este año iniciarán las obras de cuatro plantas, la primera en San José del Cabo, Baja California, y las otras en Tulum, Cancún y Cozumel, Quintana Roo, mismas que serán financiadas con crédito de la banca de desarrollo una aportación de recursos propios de Fonatur Solar.Aclaró que el proyecto de estas granjas solares sigue en marcha, pero a otro ritmo.