Cambiarán mercados instalaciones eléctricas

Autoridades capitalinas buscan que para 2022 todos los mercados públicos de la Ciudad de México hayan cambiado sus instalaciones eléctricas.Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), afirmó que se realizaron diagnósticos de mercados y han comenzado a arreglarse."Terminaremos de hacer las correcciones correctivas en materia de instalación eléctrica, de tal manera que, el próximo año, habremos concluido de instalar y renovar la instalación eléctrica de todos los mercados públicos de la Ciudad de México, no habrá uno solo que no tenga una instalación eléctrica renovada", afirmó.Detalló que en 303 mercados públicos, incluidos los 100 que son considerados de mayor concentración y tamaño, se retiraron 5 mil 216 conexiones ilícitas que, se presume, provocan incendios.El objetivo principal, indicó, es evitar incendios como los registrados al principio de la actual Administración y por los que señaló a gobiernos anteriores."Para que no ocurra lo que ocurrió a principios de 2019, donde cinco mercados públicos se incendiaron por cuestiones de falta de mantenimiento, que es una consecuencia de la falta de atención que se vivió durante toda la pasada administración", resaltó.En la Ciudad de México existen 335 mercados públicos, donde hay 72 mil 459 locatarios; el 48 por ciento del total son mujeres, según cifras de la Sedeco.Por semana, detalló, un millón 88 mil personas acuden a consumir; el 33 por ciento de la población de la capital consumidora se abastece en mercados públicos.