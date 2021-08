¡Campestre se lleva la Ryder!

Ricardo Guerra

Después de varias ediciones en donde eldominó el evento, elregresó a la senda del triunfo y se coronóLa formación de esta institución deportiva enclavada endemostró trabajo, pasión y coraje en las diferente rondas del evento, logrando con ello la victoria.Elregresó a la competencia con la sed de triunfo, y es que en ediciones anteriores de a justa se enfrentó a repechajes que no fueron positivas para el club, dejándolos fuera de la justa, situación que en estefue diferente, obteniendo el triunfo y quitándole la oportunidad de refrendar otro campeonato a, club que ha ganado el evento por 14 ocasiones.Pero vamos por partes, lase llevó a cabo del, iniciando las acciones elen el, en donde los de casa prácticamente mostraron su poderío y ganas de ser protagonista del torneo, al ganar las dos rondas jugadas, la primera en tiros alternos y la segunda A Go Go.Y es que barrieron con los puntos de ellos al finalizar con 14 unidades, por siete dey sólo tres deUn día después, elfungió como sede de la ronda jugada en Bola Baja, en donde los anfitriones obtuvieron seis puntos, por cuatro dely dos de. Hasta este momento los dea llevaron una destacada ventaja, la cual reafirmarían elenen los duelos de Matches Individuales.Y fue precisamente en esta ronda, en donde se vivieron momentos interesantes en el campo, ya que los jugadores de las tres formaciones buscaron el triunfo en todo momento, jugando a fondo en el green.Al final elserían los clubes más aguerridos en los matches, y ejemplo de ello fueron los resultados finales de la etapa, al terminar con 10 puntos los primeros por nueve de los segundos.Con ello,conquistó lacon un acumulado de 28 puntos, por 18 dey 14 deAl finalizar la ronda se llevó a cabo la ceremonia de entrega del trofeo, recibiéndolos los integrantes de la formación delcomandada por"Fue muy emocionante, aunque no me tocó jugarla en esta ocasión, fue muy satisfactorio levantar la copa, teníamos rato de no hacerlo, y estamos muy contentos de llevarla al Campestre", comentó; "En los años en los que la jugué se sufrió al irnos a los repechajes o incluso al descenso, así que este año hicimos las cosas diferentes para cambiar el resultado y salió como lo habíamos planeado".Para el, el secreto de la victoria fue la buena química que tuvieron los jugadores del club."Desde semana antes nos preparamos entrenando entre nosotros, analizamos las posibles parejas con las que íbamos a jugar y siento que todo ello fue la diferencia de este año y los otros."El Campestre tiene actualmente una camada de jugadores muy importantes que han ganado anuales y nacionales, y la combinación de la experiencia de golfistas como 'Buno' Farías, es el ejemplo de la victoria; siento que vienen momentos muy importantes para el club, no sólo en las Ryders, sino en todos nuestros torneos futuros", dijoPara finalizar Patricio invitó a sus comandados a seguir trabajando para seguir en la senda de la victoria en los próximos compromisos deportivos en los que participará el, entre ellos el, el cual se jugará precisamente en su campo, delPara la próxima edición de laeljugará el repechaje del evento frente aClub T. Alternos A Go Go Bola Baja M. Individuales TotalCampestre Monterrey 6 8 4 10 28Las Misiones 3 0 6 9 18Valle Alto 3 4 2 5 14