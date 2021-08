Cancela BTS gira por alza de Covid

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:45 hrs.

Después de retrasarla por más de un año, BTS canceló definitivamente su gira mundial Map of the Soul , la cual originalmente comenzaría en abril del 2020."Nuestra compañía ha trabajado duro para reanudar los preparativos para el BTS Map of the Soul Tour, sabiendo que todos los fanáticos han estado esperando ansiosamente por la gira"."Debido a circunstancias cambiantes y fuera de nuestro control, se ha vuelto difícil reanudar las presentaciones en la misma escala y cronograma que teníamos planeado", anunció la disquera Big Hit Music , a través de un comunicado.Sin dar fechas, la disquera de la agrupación de K pop aseguró que las presentaciones en vivo podrían reanudarse y que descartan los shows en streaming en lo que encuentran una forma de realizar el tour."Estamos trabajando para preparar un programa viable y un formato de desempeño que pueda cumplir con sus expectativas, y proporcionaremos avisos actualizados lo antes posible", se lee en el comunicado.De acuerdo con The Hollywood Reporter, la gira de promoción del cuarto disco de la banda, Map of the Soul: 7 , comenzaría en Seúl y estaría conformada por 39 conciertos en 18 países de todo el mundo.