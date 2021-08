Cancela Obama fiesta masiva por variante Delta

02 min 00 seg

The NYT News Service

Hora de publicación: 08:09 hrs.

El ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, canceló la fiesta por su cumpleaños, que iba a realizarse el sábado en su mansión en la isla de Martha's Vineyard, con cientos de ex funcionarios, celebridades y donantes demócratas. Obama cumple 60 años este miércoles."Debido a la nueva propagación de la variante Delta durante la semana pasada, el Presidente y la señora Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir sólo a familiares y amigos cercanos", dijo Hannah Hankins, portavoz del ex Presidente, en una declaración el miércoles por la mañana.La fiesta llevaba meses preparándose y algunos invitados ya habían llegado a Martha's Vineyard. Otros estaban en camino o programando las pruebas de Covid-19 requeridas, cuyos resultados tenían que enviar a un "coordinador de coronavirus" médico para poder ingresar al complejo de Obama.El New York Post informó que se esperaba que asistieran George Clooney, Steven Spielberg y Oprah Winfrey."Han estado preocupados por el virus desde el principio, preguntaron a los invitados si habían sido vacunados y pidieron que se hicieran una prueba cerca del evento", dijo David Axelrod, ex asesor principal de Obama. "Pero cuando se planeó esto, la situación era bastante diferente. Entonces respondieron a las circunstancias cambiantes".El cambio de planes llega días después de que el Presidente Joe Biden admitiera que la pandemia había regresado y luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaran en un documento que la variante Delta era mucho más contagiosa y tenía más probabilidades de romper las protecciones de las vacunas que todas las demás versiones conocidas del virus.Al principio, Obama parecía ansioso con continuar con la fiesta, pero algunos invitados ya habían decidido no asistir, incluyendo a Ronald Klain, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca.Alan Dershowitz, residente de Martha's Vineyard y quien formó parte del equipo de defensa del ex Presidente Donald Trump en su primer juicio político, dijo que la comunidad de Chilmark, una ciudad de la isla, criticaba la fiesta y consideró prudente que Obama la cancelara o pospusiera."Todo el mundo habla de ello y nadie lo hace de forma positiva", dijo Dershowitz en una entrevista el martes.