Cancelan por disturbios vacunación en Arteaga, Coahuila

01 min 30 seg

Rolando Chacón

Hora de publicación: 09:48 hrs.

Disturbios provocados por jóvenes del grupo de edad de 18 a 29 años que exigían vacunarse contra el Covid-19 provocaron la mañana de este martes la suspensión de la aplicación de vacunas para los apellidos de la S a la Z.Los jóvenes que cerca de las 6:00 horas habían bloqueado el Bulevar Fundadores, frente al Campus Arteaga de la UAdeC, cumplieron su amenaza de dar "portazo" en las instalaciones donde a las 9:00 horas comenzaría la vacunación.Con mesas que tomaron de ahí mismo intentaron hacer palanca en las puertas de cristal, mientras otros empujaban con la intención de vencer las cerraduras.Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional suspendieron el proceso que aún no iniciaba, ante la falta de orden y condiciones de seguridad para los ahí presentes.La vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en Saltillo, que inició el viernes, provocó desde su inicio largas filas de kilómetros de largo ante la alta demanda de vacunas.Los tres módulos que abrieron ayer cerraron temprano, luego de que se agotaron las dosis disponibles.Para este martes, sólo el Campus Arteaga de la UAdeC abriría con 7 mil dosis disponibles, pero desde la noche se formó una larga fila de vehículos, compuesta por jóvenes a quienes les correspondía la vacuna, pero también por otros que no la habían conseguido el día que les tocaba.El Delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado, pidió a los jóvenes en un video publicado anoche no acudir por su vacuna si no estaban en el grupo designado y esperar a que en un futuro lleguen más dosis.Les recordó que la pandemia no ha concluido y se deben mantener los protocolos de sana distancia.