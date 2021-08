Carecen de lógica acusaciones sobre militarización.- AMLO

00 min 30 seg

Rolando Herrera

Hora de publicación: 15:29 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acusaciones de que se está militarizando al País carecen de lógica y de buena fe."Sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el Gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Las acusaciones de que estamos militarizando al País carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe", expresó el Mandatario.En el Campo Militar Marte, en donde pasó revista a tropas de la nueva Comandancia del Ejército, el titular del Ejecutivo dijo que no se le ha ordenado a las Fuerzas Armadas oprimir a la sociedad, ni tampoco violar derechos humanos."No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen y opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos."Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y el refrendo de su lealtad a las instituciones civiles es lealtad al pueblo, es demostrar en los hechos que el soldado es pueblo uniformado", señaló.El Presidente agradeció la lealtad de las Fuerzas Armadas, de quienes dijo ha recibido el principal apoyo para ejercer su Gobierno.Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, sostuvo, habría sido imposible ejecutar las obras públicas en curso, debido a que las empresas constructoras estaban acostumbradas al influyentismo, a la irresponsabilidad y a la corrupción.A bordo de un vehículo descubierto y en compañía de los Secretarios de Defensa y Marina, Luis Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, así como por el recién nombrado Comandante del Ejército, Eufemio Ibarra, López Obrador recorrió las hileras formadas por las distintas tropas.La nueva Comandancia, que jerárquicamente está por debajo del Secretario de la Defensa, fue creada por instrucciones del Mandatario, quien como Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas."Se determinó homologar la estructura funcional de las Fuerzas Armadas de tierra y aire, de tal manera que, al igual que la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano cuente con su propia Comandancia y su Estado Mayor, que se hará cargo del desarrollo de la fuerza, la generación de doctrina, el adiestramiento, su equipamiento y control administrativo, funciones que antes materializaba el Estado Mayor de la Defensa Nacional."Ambas comandancias, del Ejército y de la Fuerza Aérea, estarán subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y el Secretario continuará ejerciendo el Alto Mando sobre las dos comandancias", explicó Sandoval.