Celebra que México sea sede de diálogo venezolano

Claudia Guerrero y Rolando Herrera

Respalda denuncia contra fabricantes de armas en EU

Hora de publicación: 07:36 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México será sede del diálogo entre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, y la Oposición de ese país pues lo que se busca es que se logren acuerdos."Bueno, me acaba de informar el Secretario de Relaciones, que ha propuesta de Noruega, se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes."Son pláticas entre el Gobierno de Venezuela y la Oposición, ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí van a llevarse a cabo sus pláticas y nosotros ayudamos para que nuestro país sea la sede de estas conversaciones", dijo en conferencia matutina.¿Ya hay fecha?, se le cuestionó."No quiero yo meterme más a detalle, incluso ofrezco disculpas a las partes, solo que no podría yo mentir y te tenía yo que contestar", respondió el Mandatario.El titular del Ejecutivo respaló la demanda que presentó su Gobierno en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos, a los que acusan de prácticas ilegales y negligencia que facilitan el tráfico de armamento."Bueno, van a darle curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad, no es un hecho injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas."No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro País y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control, entonces, compran hasta por internet", consideró.