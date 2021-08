Celebrarán visionarios a Louis Vuitton con vitrinas

Fernando Toledo

Quizás nunca imaginó el peletero Louis Vuitton , cuando abrió en 1854 una pequeña tienda de maletas en el centro de París, que su nombre estaría asociado en el futuro siempre al glamour y al lujo moderno.Su firma, basada primero en su concepto "The Art of Travel", se ha convertido en una de las más deseadas en todo el planeta, no sólo con sus bolsas y maletas, sino con toda clase de accesorios y sus diseños de ready-to-wear que desfilan en las ciudades más importantes para la moda.Al mando de diversos diseñadores, como Marc Jacobs y ahora Nicholas Ghesquière y Virgil Abloh , la firma ha entrado con paso firme a la modernidad, manteniendo su ADN original, pero evolucionando hacia el futuro al incorporar nuevos diseños y tecnologías que la posicionan como una casa siempre joven y con propuestas frescas.Y justo en este espíritu de inclusión, este domingo, Maison sorprenderá con originales vitrinas encargadas a 200 visionarios (artistas, clientes y amigos de la casa), los cuales, de París a Sidney y de Nueva York a México, pondrán su ingenio para celebrar como se merece el ingenio de su fundador, considerado un verdadero innovador y soñador en la industria.Respecto al proceso, a cada uno de los selectos invitados se les entregó una caja con medidas de 50 x 50 x 100 centímetros, como la que utilizó originalmente para crear su primera pieza de equipaje. A partir de allí, todos tuvieron la libertad para realizar lo que su imaginación les dictara, en un ejercicio de creatividad que han dejado plasmadas en esas 200 vitrinas que todo el mundo podrá admirar a partir de este domingo.Así, será posible ver intervenciones de su famoso baúl, el cual se convertirá en diversos objetos de diseños, algunos con humor, dependiendo de la creatividad de los invitados.Las vitrinas de esta firma han sido una invitación para seducir a los clientes con elementos artísticos y creativos de primera. Baste recordar algunas de las tiendas más emblemáticas de la firma, como las de París o Tokio.¿De dónde vienen estos creativos? De todo el mundo, de todas las nacionalidades, razas y profesiones (escritores, curadores de arte, bailarines, músicos, actores, modelos, skaters, astrólogos y hasta astronautas y drag queens).Entre los que ya se han revelado se encuentran Gloria Steinem , BTS, Sou Fujimoto y Frank Gehry, por nombrar algunos.Esta es una de las actividades del año para celebrar el nacimiento de esta firma icónica.Vuitton donará 10 mil euros por cada visionario a 15 organizaciones de beneficencia en 13 países y 5 continentes, las cuales fueron seleccionadas por sus programas para promover el arte y la creatividad entre las nuevas generaciones en zonas marginadas."Imagina tener una conversación, no con un visionario, sino con 200, por medio de nuestras vitrinas. Hay una energía especial que emana de cada una de ellas", Faye McLeod , director de Imagen Visual de Louis Vuitton