Censuran ONG's a Estado por contratar a 'todóloga'

Victoria Félix

Organismos de la sociedad civil condenaron que una empresa de reciente creación, ligada al PAN y con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, obtuviera contratos millonarios del Gobierno estatal por la venta de productos distintos a su giro original.EL NORTE publicó que Iguana Trading Exporting and Importing, creada en el 2016 con giro de venta y reparación de celulares y equipo electrónico, se convirtió en comercializadora y facturó al Gobierno al menos 52.8 millones de pesos por alimentos, artículos de limpieza y cubrebocas.La empresa está ligada a través de sus socios a otra firma de consultoría creada por militantes panistas.Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, y Liliana Benavides, del Colectivo Nosotros, cuestionaron por esto a la Contraloría estatal, ya que desde mayo del 2020 la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra ésta y otras empresas por la presunta venta con sobrecosto de cubrebocas."Qué mecanismos tiene Contraloría del Estado", cuestionó Ramos, "para prender alertas cuando (una empresa) está en un proceso".Benavides coincidió en que el Estado no debería dar contratos a esta empresa mientras la Fiscalía la investiga."Las empresas en esta situación tienen que quedar en el limbo", dijo, "o sea, no puedes emitir un juicio contundente contra ellas mientras no se les declare culpables, pero mientras no se aclare su situación no se les debe de dar nuevos contratos".