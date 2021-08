Cesan a aduanal de Matamoros por extorsión

00 min 30 seg

Mauro De La Fuente

Notas Relacionadas Captan a aduanal en plena extorsión

Hora de publicación: 13:15 hrs.

El Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte, anunció el cese inmediato del funcionario de la Aduana de Matamoros, Saúl Hernández, que fue captado en video extorsionando a un usuario."Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Ordenamos el cese inmediato del agente de la Aduana de Matamoros por perdida de confianza y se procederá ante la Fiscalía", tuiteó el funcionario.Este viernes, Grupo REFORMA público un video en el que se ve al agente Saúl Hernández pidiendo mil dólares a un transmigrante por cruzar 10 mil dólares en mercancías."A uno también le gusta ir al mol, también tiene familia", explica un funcionario de la Aduana de Matamoros a su víctima al ser captado en video en el momento de extorsionar a un comerciante para dejarle pasar mercancía.La grabación, tomada sin que el aduanal se diera cuenta, se dio en la oficina de la Aduana del Puente Internacional Los Indios este miércoles."Nomás acuérdese que a uno también le gusta ir al mol, también tiene familia", dice Hernández en el video, justificando su extorsión."Usted trae 10 mil dólares en mercancía", agrega. "Si le pidiera 9 mil no sería apoyo, sería un robo, sería extorsión."Pero un 10 por ciento, no estaría mal. Legalmente tendría que pagar el 25 por ciento".El video no muestra en qué acaba la transacción.Hernández ya había sido acusado de actos de corrupción contra comerciantes transmigrantes y contra turistas por parte de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y por el vicepresidente nacional de Concanaco, Julio Almanza Armas.Los transmigrantes son extranjeros que provienen de Estados Unidos con rumbo a Centroamérica vía terrestre con cargamentos de mercancía, mucha de medio uso.Otro de los acusados por el comercio organizado de fomentar el contrabando es Juan Paulo Ramos Bañuelos.