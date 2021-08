Cierra vacunación millennial con largas filas

Juan Carlos Rodríguez

Hora de publicación: 10:33 hrs.

El paso veloz que mostró la vacunación millennial durante sus primeros tres días en Monterrey se frenó hoy.Con largas filas el último día de campaña cierra con una nutrida asistencia.Aunque por fortuna para los asistentes la fila es ágil.La Explanada de Los Héroes registra una asistencia alta con filas que llegan hasta el Teatro de la Ciudad.Lo mismo ocurre en el módulo de la Facultad de Medicina, donde por segundo día es atendida una fila especial para empresas.Ahí también se reportó una fila nutrida y ágil.Los tiempos de espera en promedio son, hasta las 10:00 horas, de entre 30 y 40 minutos.Hoy en el último día de jornada se vacunarán en Monterrey personas cuyo primer apellido inicie con letras que estén entre la O y la Z, en un horario de 8 a 16 horas.Contrario a los módulos de Explanada de los Héroes y Facultad de Medicina, en Cintermex no hay fila y los asistentes ingresan directo.A las 11:00 horas, uno de los encargados del módulo señaló que la fila más larga la tuvieron a la apertura cerca de las 8:00 horas.Alertó que en la Facultad de Medicina se realiza una vacunación paralela a la pública donde se atienden a empresas.Este grupo en particular ingresa por la Facultad de Medicina, explicó.Este día también hubo atención especial en Cintermex para Policías de Monterrey quienes fueron vacunados al encontrarse en el grupo de edad.Al encontrarse en turno laboral les facilitaron la aplicación en grupo ante la baja asistencia en este módulo.En la Facultad de Medicina, la fila al exterior se extiende hasta las 11:00 horas por unos 300 metros, desde la entrada del módulo hasta el cruce de Carlos Canseco y Moisés Sáenz.A diferencia de las pasadas jornadas, la espera ya no es de alrededor de 10 minutos, aunque permanece con ritmo fluido."Yo creo que hice como media hora, 30 o 40 minutos", dijo Mario Rosales, de la Colonia Valle de Topo Chico."Como quiera es buena organización, se nota en el tiempo".En las células de vacunación al interior de habilitan hasta nueve asientos y hasta tres integrantes del personal médico que vacunan para agilizar el proceso.Durante la vacunación de hoy en este módulo también se incluyó a elementos de Fuerza Civil.La complicación mayor se da en la vialidad, ya que a pesar de un operativo vial de la Policía de Monterrey, se registra un atorón en tres carriles laterales de Gonzalitos, desde Madero, hasta Canseco.Los conductores que circulan en esta zona buscan dejar o recoger a personas por la vacunación o apenas ingresan para buscar estacionamiento.