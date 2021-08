Cierra Wall Street al alza con S&P en récord

Bloomberg

Hora de publicación: 15:07 hrs.

Wall Street cerró el día con ganancias, con el índice S&P en récord, ya que los reportes de empresas, en su mayoría positivas, pudieron compensar las nuevas preocupaciones sobre la represión tecnológica de China y la variante del virus Delta.El Dow Jones subió 0.80 por ciento, a 35 mil 116 unidades, el S&P ganó 0.82 por ciento, a 4 mil 423 puntos, y el Nasdaq avanzó 0.55 por ciento, a 14 mil 761 enteros.El S&P 500 aumentó a medida que Ralph Lauren Corp., Gartner Inc. y Under Armour Inc. avanzaron después de reportar ganancias.Mientras tanto, el Nasdaq 100 se recuperó de pérdidas anteriores después de que los medios estatales chinos criticaran el "opio espiritual" de los juegos y se dijera que el Reino Unido estaba considerando bloquear el acuerdo de 40 mil millones de dólares de Nvidia Corp para adquirir Arm Ltd.El petróleo crudo redujo algunas de sus pérdidas anteriores, lo que ayudó a impulsar las acciones de energía al alza.Anteriormente, el sector empujó el Stoxx Europe 600 a un récord después de que BP Plc siguió a sus pares de las grandes petroleras aumentando los dividendos y las recompras de acciones.Sin embargo, una caída cada vez más profunda de los precios del petróleo afectó las ganancias, ya que la propagación de la variante del virus Delta continuó representando un riesgo para la demanda.Los mercados también se habían desplomado antes por la noticia de que la ciudad de Nueva York exigirá una prueba de vacunación para los clientes en los restaurantes y gimnasios bajo techo."Creo que lo que van a seguir viendo es esta continua volatilidad. Durante un tiempo, el enfoque principal de la volatilidad fue ¿hay inflación o no? " JJ Kinahan, estratega jefe de mercado de TD Ameritrade, dijo en una entrevista. "Esta semana son las buenas ganancias frente a la variante, y ¿detendrá la reapertura de negocios?"El rendimiento de los bonos del Tesoro de a 10 años cayó a 1.17 por ciento después de caer tan bajo como 1.15 por ciento.Las ganancias del segundo trimestre han sido sólidas en su mayor parte, pero el avance de meses de los bonos del Tesoro podría apuntar a un período más débil por delante.Los comerciantes están a la espera de datos clave de empleo en Estados Unidos esta semana para medir la recuperación y están monitoreando el impacto de las presiones sobre los precios provocadas por las interrupciones relacionadas con la pandemia.El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que podría respaldar un anuncio de reducción para septiembre, si los próximos dos informes mensuales de empleo en EE. UU. Muestran ganancias continuas.