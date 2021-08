Ciudadanos pintan y limpian escuelas

Con una larga tradición de apuntarse para ayudar, los regios de nuevo salen al rescate de los demás.En otros años lo han hecho en favor de quienes sufren los golpes de los huracanes o la falta de alimento. Ahora suman esfuerzos por las escuelas públicas.Aunque la decisión de que los niños y niñas puedan o no regresar a los planteles aún no está tomada, lo cierto es que en algún momento lo harán.Sin embargo, los edificios escolares, que ya acarreaban problemas de infraestructura, enfrentan ahora una crisis en la que se mezclan abandono y vandalización.A continuación, conoce tres iniciativas impulsadas por ciudadanos convencidos de que los alumnos deberán encontrar sus escuelas, cuando regresen, en condiciones dignas.Durante el verano, el Colegio San Patricio se dio a la tarea de buscar escuelas públicas vecinas para ofrecer su ayuda rumbo al retorno presencial.En una realizó trabajos de desmonte, ya que la maleza superó el metro y medio de altura cubriendo accesos principales y canchas. También fumigó y limpió las aulas."Sentíamos la necesidad de ayudar y si había la forma, había que hacerlo", afirmó Patricio Martínez Valdés, director general del colegio."El regreso presencial a clases cada día se acerca más y ahorita es cuando debemos unirnos comunidad, sector privado y Gobierno para que el regreso sea posible en las mejores condiciones para los niños".Ahora, dijo, sostienen comunicación con otras escuelas para también ayudarlas. Para este trabajo, el instituto puso sus recursos humanos y de limpieza, y solicitó ayuda a su comunidad educativa."Hacemos un llamado a otras instituciones y la comunidad en general a sumarse y cooperar con su escuela más cercana. Ahorita lo que México necesita son manos y en eso, nadie nos gana: los mexicanos sabemos unirnos", indicó.Al observar los malabares que realizan los trabajadores para atender sus labores y la educación en casa de sus hijos en estos tiempos de pandemia, un grupo de empresarios decidió apadrinar escuelas en Santa Catarina, García, Apodaca, Juárez y Allende."Para que no hubiera una excusa del Gobierno de que 'no regresamos a clases porque las escuelas están vandalizadas'", contó Bernardo Turner, director de Katcon.Otras empresas que se apuntaron son Reacciones Químicas, Industrial & Mining Solutions, Concretos La Silla, Prolamsa y Key Química. También se unieron la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, el Cluster Automotriz de Nuevo León y Coparmex.Al momento se han identificado 45 escuelas en los municipios donde se encuentran estas plantas y se han dado a la tarea de reparar baños, impermeabilizar y cambiar sillas y bancos en varias de ellas."Lo que hace falta, ¡échale!", dijo Turner, "yo como empresario me encargo de que se equipe esa escuela, se renueve, se impermeabilice, cambiar sanitarios, ponerle bebederos, pintar las bancas y desde lo mas básico como la limpieza y la jardinería".A la tarea se suman padres de familia y los mismos empleados de las fábricas. Interesados en ayudar, escribir a apadrinaunaescuela@katcon.comA invitación del Municipio de San Pedro, varias familias se unieron en junio al programa "Adopta una escuela" para rescatar 36 edificios públicos de educación básica que albergan a las 50 escuelas que hay en el Municipio.Desde entonces se han sumado también grupos de amigos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que, junto con la empresa Perza, se han trazado la meta de impermeabilizar 10 mil metros cuadrados de techo de todas las escuelas públicas de San Pedro.Ya hicieron la medición y se necesitan mil 500 rollos de membrana prefabricada, cuenta Fernando Pérez Zablah, director de Perza."Son daños de impermeabilizaciones ya muy viejos, que nunca se les dio mantenimiento. (Hay) mucho escombro en las lozas, descuido total", explicó el empresario.Al momento, en las azoteas de 11 escuelas se han ocupado los 250 rollos adquiridos con recursos de un programa social de la Cámara, así como por donaciones en especie. Protexa, que hace unos días sufrió un incendio, había entregado 130 rollos.También se han detectado necesidades de reparación de ventanas, bardas y pintura. ¿Quieres colaborar? Escribe a fer.perez92@gmail.com.