Colapsan mexicanos sitio web del Genoa

Hora de publicación: 11:18 hrs.

¿Quién dijo que Leo Messi era el único en darle una sacudida a las redes sociales de su nuevo club?La afición mexicana llenó de likes el perfil de Twitter e incluso trabó el servidor de la página oficial del Genoa, luego del anuncio con el que el Grifone presentó al central tricolor Johan Vásquez.Cerca de las 8 de la mañana, el cuadro rossoblu adelantó en su perfil de Twitter la oficialización de su nuevo zaguero, publicando el emoji de la bandera de México, tuit que en menos de una hora rebasó los 5 mil likes, cifra que en todo el 2021 no había conseguido.A la bandera le siguió la fotografía del central mexicano portando la camiseta del Genoa, que superó los 5 mil "me gusta" en menos de 30 minutos. La mayoría de las interacciones venían de cuentas de México, con fotografías y memes sobre la firma del sonorense.En ella, fue insertado el comunicado que abundaba sobre la transacción, mismo que no se pudo leer pues el sitio se cayó tras el tuit.El servidor web del conjunto italiano colapso luego de que hizo el anuncio de la contratación de Johan debido al trafico que generaron los seguidores mexicanos en la página.