Combate 'héroe sin capa' incendio en Protexa

Imelda Robles

Denicio Lozano, de 38 años, vio una inmensa columna de humo desde su casa, en la Colonia Rincón de las Palmas, en Santa Catarina, y no lo dudó."¿Me das un raid?", le preguntó a su esposa Marlene Contreras."Y pues bueno, así fue como llegamos al siniestro", comparte.A las 14:15 horas del miércoles se reportó una explosión en la planta Protexchem, filial de la división Protexa Industrias, en Santa Catarina, que dejó dos personas muertas.Llegaron en menos de 10 minutos y Marlene lo bajó en la Avenida Cuauhtémoc.El traje de Denicio estaba en la cajuela de su auto Honda Civic 2000 y mientras se lo ponía le tomaron una foto que horas después se volvió viral en redes sociales.Detrás del "héroe sin capa", como lo llamaron usuarios, está un voluntario de Bomberos Nuevo León desde hace más de 20 años. Entró a su primer incendio a los 14 años y con frecuencia llega en su auto a los reportes.Incluso, hace casi 10 años, el 25 de agosto de 2011, acudió en su carro al incendio del Casino Royale."Es el gusto por ayudar, te apasiona el hecho de estar aquí", dice Denicio, quien hace menos de un año compró con sus medios su traje y equipo de bombero.Comparte que está muy agradecido, y pide voltear a ver a todos sus compañeros."Ahorita me tocó a mí, le pudo haber tocado a cualquiera", expresa, "no soy el único voluntario, no soy el único bombero, somos muchos y el día de ayer (el miércoles) se conformó un gran equipo".En 2003 estuvo como elemento base de la corporación, pero sólo duró un año y medio porque decidió seguir como voluntario para combinarlo con sus estudios en la Facultad de Psicología de la UANL.Actualmente trabaja como capacitador en el área de seguridad industrial y protección civil. Es papá de Yensuni, de 9 años; Abril, de 5, y Marcelo, de 1 año.