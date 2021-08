Compra Xiaomi startup de conducción autónoma

Bloomberg

Hora de publicación: 07:31 hrs.

Xiaomi Corp comprará la startup de tecnología de conducción autónoma Deepmotion por aproximadamente 77.4 millones de dólares, sellando un acuerdo para ayudar a promover sus ambiciones de ingresar a un campo de rápida expansión.La compañía anunció la adquisición después de informar resultados mejores de lo esperado para el segundo trimestre, cuando una recuperación en mercados clave como India la ayudó a superar a Apple Inc para convertirse en el segundo proveedor de teléfonos más grande del mundo por envíos.Los ingresos aumentaron un 64 por ciento, a 87 mil 790 millones de yuanes (13 mil 600 millones de dólares) en el trimestre finalizado en junio, superando el promedio de 85 mil 010 millones de yuanes de las estimaciones.El cofundador y director ejecutivo Lei Jun ahora encabeza una campaña para llevar a Xiaomi más allá de los teléfonos inteligentes. El hombre de 51 años está liderando personalmente un proyecto para fabricar vehículos eléctricos y la compañía ha prometido una inversión inicial de 10 mil millones de dólares durante la próxima década en el negocio.Lei ha dicho que la compañía tiene los bolsillos lo suficientemente profundos para financiar un proyecto de este tipo, que requiere años de fuertes inversiones en desarrollo y fabricación antes de que se pueda vender el primer automóvil.La adquisición de Deepmotion, que desarrolla software de asistencia al conductor, es el último de una serie de movimientos que Xiaomi está haciendo para profundizar en un campo abarrotado. Varios gigantes tecnológicos, desde Huawei Technologies Co hasta Baidu Inc, ya han pasado años desarrollando componentes y tecnologías de conducción automática.El presidente Wang Xiang dijo este miércoles que la compra está destinada a ayudar a Xiaomi a desarrollar la tecnología de conducción autónoma de nivel 4, que permite la conducción totalmente autónoma."A través de esta adquisición, esperamos acortar el tiempo de comercialización de nuestro producto", dijo Wang a los periodistas después de publicar los resultados. "Queremos acelerar nuestra I + D de conducción autónoma".Si bien otros detalles sobre los esfuerzos de fabricación de automóviles de Xiaomi siguen sin estar claros, se inició una ola de contratación de 500 ingenieros para el proyecto y se ha hablado con múltiples fabricantes de automóviles y autoridades locales para posibles asociaciones.La compañía también ha considerado invertir en Black Sesame Technologies, una startup que desarrolla chips y sistemas de inteligencia artificial para automóviles, informó Bloomberg News a principios de este año.Este miércoles, Xiaomi informó que los ingresos netos aumentaron más del 80 por ciento, a 8 mil 270 millones de yuanes en los tres meses que terminaron en junio. Se apoderó de la posición número 2 a nivel mundial por primera vez durante el trimestre, en parte después de que los envíos en India casi se duplicaron con respecto al año anterior, según informes de la firma de investigación IDC.Este mes, Lei se propuso alcanzar el primer puesto en tres años, aprovechando la decadente fortuna del rival local Huawei, cuya capacidad se ha visto obstaculizada por las sanciones de Estados Unidos.Después de ganar fama por primera vez como proveedor de teléfonos de gama baja vendidos a través de canales de comercio electrónico en China, Xiaomi ha estado tratando de revisar su imagen con diseños elegantes y dispositivos más sofisticados. La firma de 11 años presentó este mes un teléfono, con los últimos procesadores de Qualcomm Inc. y una cámara frontal oculta debajo de la pantalla, que está posicionado para competir con los iPhones de Apple en el mercado de lujo."Consideramos favorablemente la estrategia de teléfonos inteligentes de gama alta de Xiaomi y creemos que el segmento disfrutará de la rentabilidad en 2021", escribió el analista de CICC, Hu Peng, en un memo antes de la publicación de resultados.Las acciones de Xiaomi se mantuvieron prácticamente sin cambios en Hong Kong antes de que se anunciaran los resultados. Sus papeles han caído casi una cuarta parte este año, en parte debido a una ola de ventas de tecnología, mientras que el índice de referencia Hang Seng cayó un 6 por ciento.