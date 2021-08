Comprometerán participaciones por megacontrato de luminarias

03 min 00 seg

Gabriela Villegas

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Las participaciones federales serán comprometidas por el megacontrato de luminarias que la gestión saliente de Escobedo licita cuando está a punto de concluir el trienio.Sin precisar el porcentaje que se dará en garantía a la empresa ganadora de la licitación, el Tesorero municipal, Erubiel Leija, confirmó el uso de las participaciones.Por separado, el Alcalde electo, Andrés Mijes, aseguró que esto no afecta las finanzas municipales."De esas participaciones sale el mantenimiento de las luminarias y el pago del servicio de energía eléctrica sale de las participaciones", señaló Mijes."Lo que sucede ahora, queda en garantía una parte de las participaciones y al final de cuentas es el mismo gasto. No es un gasto que tú digas viene de Seguridad y lo pones a las luminarias".Mijes aseguró conocer el contrato desde que era Secretario del Ayuntamiento con la ex Alcaldesa Clara Luz Flores, pero dijo no tener más detalles."Entrando lo voy a revisar para que el clausulado del contrato garantice a mi Administración que haya un ahorro y que se haga bien el servicio", aseguró.Este esquema de amarrar un contrato vía Asociación Público Privada para la modernización de luminarias ha sido cuestionado en otros municipios como Cadereyta que en 2017 comprometió el 16.7 por ciento de las participaciones federales que recibe para pagarlo.También en 2019 lo hicieron Ciénega de Flores, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo y El Carmen, pero lo hicieron asignando los contratos de forma directa a Proyectos y Obras Jaza.