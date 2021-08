Comprueba Fiscal que Gobernador de NY sí acosó a mujeres

01 min 30 seg

AP

Hora de publicación: 10:49 hrs.

Una investigación descubrió que el Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo acosó sexualmente a múltiples funcionarios y ex funcionarias de su Administración, anunció este martes la fiscal estatal Letitia James.La pesquisa de casi 5 meses, realizada por dos abogados que hablaron con 179 personas, encontró que la Administración de Cuomo era un "ambiente de trabajo hostil" en el que había "miedo e intimidación".Las personas entrevistadas incluyeron demandantes, miembros y ex miembros del área ejecutiva, tropas del estado, empleados adicionales y otros que interactuaban regularmente con el Gobernador."Estas entrevistas y piezas de evidencia revelaron una imagen clara y perturbadora: el Gobernador Cuomo acosó sexualmente a funcionarias y ex funcionarias estatales", dijo James en una conferencia de prensa este martes.En al menos una ocasión, descubrió la investigación, Cuomo y su personal de alto nivel, buscaron perjudicar a una ex empleada que lo acusó de sus malas conductas. La pesquisa también halló que Cuomo ha acosado a otras mujeres fuera del Gobierno.Desde el invierno pasado, el Gobernador demócrata enfrentaba varias denuncias de acoso sexual por parte de mujeres que trabajaron con él, las cuales le acusaban de que las tocó inapropiadamente. Una de sus asistentes dijo incluso que le manoseó los senos.Una más, Lindsey Boylan, dijo que Cuomo la besó en los labios en su oficina y que luego la tocó en la espalda baja, brazos y piernas.