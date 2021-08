Comunicar no es gobernar

Carlos Bravo Regidor

en EL NORTE

3 min 30 seg

Es común pensar que los presidentes cometen errores por defectos de personalidad, fallas de juicio o por sesgos ideológicos. Pero en su libro sobre por qué fallan los presidentes (Why Presidents Fail, Washington DC, 2016), la politóloga estadounidense Elaine Kamarck propone un argumento distinto: que la principal fuente de los fracasos presidenciales es la ignorancia, la indiferencia o la incapacidad de los jefes del Poder Ejecutivo para entender los gobiernos que encabezan. Los mandatarios suelen ganar elecciones por su habilidad para convencer a los votantes de que quieren hacer cosas buenas; sin embargo, en última instancia el éxito de sus mandatos no depende tanto de ese talento persuasivo como de su habilidad para hacer las cosas bien. En consecuencia, dice Kamarck, ya en el poder los presidentes deberían pasar menos tiempo dando discursos y cuidando su imagen para agradar a la opinión pública y más tiempo aprendiendo cómo opera y haciendo funcionar el aparato de la administración pública. Comunicar no es gobernar.



Un Presidente puede tener las mejores intenciones y una voluntad inquebrantable de transformar a su país, un relato que apele e incluso conmueva a la mayoría de la población, niveles de popularidad relativamente altos o estables... y, aún así, no lograr traducir todos esos recursos -morales, retóricos, simbólicos o reputacionales-, en resultados concretos que hagan una diferencia positiva en la vida de las personas. Para decirlo con una analogía militar, una cosa es saber inspirar la lealtad de un ejército o mantener el espíritu de cuerpo entre los soldados y otra, muy diferente, es saber qué armas utilizar o cómo desplegar una estrategia eficaz para ganar una guerra. Desde luego que una cosa puede estar relacionada con la otra, mas no distinguirlas es un error trágico que puede arruinar no solo al comandante en jefe sino, peor aún, también a la tropa.



El contraste entre la narrativa lopezobradorista y la información reciente de Inegi y Coneval sobre la pobreza constituye un doloroso ejemplo de ese tipo de error. Por un lado, el Presidente y sus adeptos reiteran que la prioridad de su gobierno son los pobres, que los programas sociales son el compromiso más emblemático de su administración. Pero, por el otro lado, las cifras sobre la evolución de la pobreza y el impacto de la política social advierten que esa prioridad y ese compromiso no han significado que haya menos pobres que antes ni que la acción gubernamental esté sirviendo para redistribuir mejor la riqueza. Es cierto que las mediciones son complejas, que la metodología es debatible, que no todo es atribuible tan directamente al gobierno (aunque tampoco a la pandemia), que algunos indicadores muestran mejorías, etcétera. Pero también es cierto que ninguno de esos matices o salvedades refutan el dato, puro y duro, de que "por el bien de todos, primero los pobres" sigue siendo más un eslogan que un hecho.



La pobreza no va a disminuir por más que el Presidente reafirme sus convicciones personales, por más que la reivindique como una reserva de valores o insista en invertir más para combatirla. Porque no es cuestión nomás de aventarle dinero al problema, es cuestión de entender qué puede hacer el gobierno y cómo, con qué instrumentos y recursos, para que su intervención produzca las consecuencias deseables. Es cuestión de entender, en pocas palabras, que gobernar sí tiene ciencia, que 99% de honestidad y 1% de capacidad no es una fórmula viable para diseñar e implementar políticas públicas efectivas. Si, como dice López Obrador, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás, entonces es indispensable reconocer que para que ese servicio rinda frutos es indispensable abandonar el afán voluntarista y revalorar la dimensión técnica de la política social.



No basta con comunicar que hay que reducir la pobreza; hay que gobernar para, de veras, reducirla.





@carlosbravoreg





Carlos Bravo Regidor (Ciudad de México, 1977). Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México e Historia en la Universidad de Chicago. Es profesor-investigador asociado en el Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).