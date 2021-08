Con 'Huele a Gol' Morat le canta

a futboleros

"A todos nos gusta mucho el futbol, siempre ha habido un sentimiento colectivo de afición. Siento que es natural sentir una evolución en esta canción, trabajamos fuerte para subir la barra de exigencia tanto de la música como de la calidad del sonido". Juan Pablo Isaza músico

El Necaxa es el equipo mexicano de los integrantes de Morat desde que en la Feria de San Marcos les regalaron unas playeras del equipo con el nombre del cuarteto en la espalda, uno de los múltiples recuerdos que tienen con el futbol.Los colombianos guardan montones de recuerdos en el estadio, desde ver jugar a su paisano Falcao , presenciar una derrota de su selección nacional en penales y hasta quedarse afuera del Maracaná en el Mundial de Brasil 2014, por lo que conocen de sobra los sonidos de la afición cuando apoya al equipo.Ya en 2017 le habían dedicado al deporte " Del Estadio al Cielo ", pero ahora se retaron a crear un tema que toque a todos los aficionados, y el resultado fue " Huele a Gol ", el oficial para las transmisiones de los partidos en TV Azteca "Se hace muy evidente que estamos intentando recrear el sentimiento de estar dentro de una barra, de una hinchada, de un estadio, que conozco de cuando era pequeño, y en las barras del estadio había gente con tambores, platillos y todo el mundo gritaba."El coro son cosas que se oyen mucho en el futbol, suena mucho a estadio porque la inspiración más clara para hacer la canción fue pensar a qué suena una hinchada", detalló Martín Vargas , baterista del grupo, en entrevista virtual.Pese a que es una temática similar, los Morat consideran que su letra alcanzó más profundidad, producto de que ellos, como alineación, juegan mejor con sus ideas."Sin duda, son canciones que aun cuando son parecidas, tienen una evolución muy importante. 'Del Estadio al Cielo' es una canción que es, probablemente, el sitio más evidente al que uno iría si quiere escribir una canción de futbol."Hicimos un trabajo bastante más juicioso en este caso, dentro del tema del futbol es una canción más madura y que me parece que cuaja muy bien con todo lo que está pasando. Es una cumbia para futbol latinoamericano", detalló el guitarrista Juan Pablo Villamil Si bien su tema pasará en emisiones de partidos de equipos mexicanos como el Mazatlán, los músicos aseguran que cualquier aficionado de Latinoamérica verá sus emociones plasmadas en su composición."Se parece un poco a cuando uno escribe una canción para una novia y la persona que la oye en otro país siente que es para ellos. Tratamos de hablar del sentimiento general de la hinchada, lo que se siente ir al estadio, lo que se siente estar en el partido."Eso es algo con lo que se puede identificar cualquier persona a la que le guste el futbol. Un poco la idea era escribir una canción para la liga mexicana y que si la oyera alguien en Argentina, le funcionara para el partido que estaba a punto de ver", afirmó Simón Vargas Su cumbia es sonoramente ajena a su nuevo disco,, pero creen que habla de su etapa musical, ya que el objetivo del material era demostrar que podían incursionar en muchos estilos."Hay la posibilidad supremamente amplia para explorar sonidos, géneros, ritmos. Esto es una muestra muy clara de cómo los cuatro, con los instrumentos, podemos irnos a lados donde de pronto la gente no nos imagina y terminan saliendo cosas como esta", concluyó Martín. Morat se encuentra de gira, que los llevará a Estados Unidos, y esperan poder volver pronto a México, pues saben que no han sido tan buenos aficionados de su equipo.