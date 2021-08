Con la voz de la experiencia

Hora de publicación: 13:51 hrs.

"La voz es un don que Dios te regala"... es lo que afirma, quien a sus 60 años fue participante y semifinalista de La Voz Senior 2021.La vecina de ladescubrió desde los seis años que sabía cantar, pues siempre la elegían para participar en las asambleas de la primaria."A los 35 años aproveché que tenía este don y empecé a cantar de forma profesional", recordó.Sin embargo, en su casa, sus padres no veían con buenos ojos el hecho que se dedicara a ser cantante."Ellos veían de otra manera que la mayoría de los eventos fueran de noche, yo sí quería dedicarme profesionalmente, pero sabía que era un sueño porque en mi casa la respuesta era un rotundo 'no'".Conforme fue creciendo conoció aún más el mundo de la música, y su motivación por formar parte de La Voz México no paró."La motivación siempre estuvo, como cuando tienes un sueño en la cabeza y quieres que se cumpla; no sabes cuántas veces soñé con pasar por ese pasillo y plantarme en ese escenario, con las luces que se bajan y los coaches enfrente, lo imaginaba en mi cabeza una y otra vez".En siete ocasiones, Rosy acudió al casting para el programa La Voz... México, cuando pertenecía a Televisa, y siempre quedaba en los últimos filtros. "Hice fila desde la mañana hasta la noche en las instalaciones de Televisa Monterrey, algunas en el Hotel Safi; fueron muchas malpasadas pero no me arrepiento porque lo volvería a hacer: era lo que yo quería, era mi sueño".En esta ocasión la selección fue por internet, y fue el lunes 3 de mayo cuando al fin logró salir en televisión nacional e interpretar la canción "Te Fallé" de Christian Nodal e hizo girar las sillas de los cuatro coaches; sin embargo, eligió a Ricardo Montaner."Mis hijos siempre han querido que haga lo que yo quiero y estaban felices por mi logro; llegué hasta semifinales aunque mi intención era ganar", recordó.Añadió que entre las enseñanzas que le dejó participar en el programa fue conocer gente muy bonita."Conocí gente más grande que yo con unas ilusiones y sueños igual de fuertes, gente muy talentosa; me quedo con eso, saber que de todos podemos aprender."Confirmé lo que ya sabía: Para tus sueños e ilusiones no hay edad, las puedes cumplir en el momento que Dios lo permita y tú lo quieras".Aunque aún no sabe cuál será su siguiente paso en el ámbito musical, confía en que Dios tiene un plan para ella."Quiero pensar en grande, no me gusta pensar en chiquito ni seguir con lo que estaba; si Dios m e dice que tiene una puerta enorme abierta para mí, la voy a recibir con los abrazos abiertos."No quiero ponerme límites, no quiero decir 'hasta aquí llegué', no quiere decir que con esto me conformo", finalizó.Rosa Delia Guízar Luna60 años.Colonia: Hacienda Los MoralesHijos: Isaac y AlejandraProfesión: Cantante de eventos y artista de pestañasGéneros favoritos: Baladas románticas y rancheras acompañada de mariachiInfluencias de música: Esthela Núñez y Rocío Dúrcal