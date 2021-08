Concluye su ciclo el MUCA-Roma

La UNAM decidió cerrar las puertas del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Colonia Roma (MUCA-Roma), en funciones desde 1999, para apostar, según Amanda de la Garza, Directora General de Artes Visuales (DiGAV) de la Máxima Casa de Estudios, por un proyecto itinerante que descentralice la exhibición de obra contemporánea y promueva la formación de públicos estudiantiles.La también curadora descartó motivos económicos o derivados de la pandemia de Covid-19.El inmueble, de 512 metros cuadrados y cuatro plantas, se ubicaba desde 2006 en Tonalá 51 -antes estaba en Tabasco 73- y era un referente para la creación emergente.El espacio, como su anterior sede, era rentado, aunque no se informó el monto del alquiler que pagaba la UNAM."(La decisión) obedece a un replanteamiento de los objetivos de la Dirección General de Artes Visuales, de la cual depende el nuevo proyecto que vamos a lanzar en la segunda mitad de este año", precisó en entrevista De la Garza acerca del programa Arte UNAM, que busca propagar diversas actividades en puntos de la capital sin suficiente oferta cultural, así como en las periferias urbanas y en los campus externos a Ciudad Universitaria (CU), incluida área metropolitana y sedes foráneas de la Universidad."El MUCA-Roma ha sido, por más de dos décadas de existencia, un espacio para las prácticas emergentes y experimentales del arte. La contribución de dicho recinto alcanzó pleno desarrollo. Sin embargo, su propósito original, que fue ampliar la oferta cultural de artes visuales fuera del campus de CU, fue rebasado en la medida en que en el polígono de su presente ubicación se concentra la mayor oferta cultural local", argumentó la UNAM al hacer público el cierre."De esta forma", añadió, "el contexto actual de los museos universitarios y de la escena artística del País demanda avanzar sobre un proyecto más amplio de descentralización de las actividades culturales vinculadas con las artes visuales".La ex directora de la DiGAV, Graciela De la Torre, quien reinauguró en 2006 el MUCA-Roma en Tonalá 51, recordó que se trataba de un recinto sin colección, más propicio para el cambio, en comparación con los que disponen de un acervo."Las instituciones cambian y se tienen que transformar. Es una decisión muy pensada: la Universidad nunca toma decisiones precipitadamente", expresó la actual coordinadora de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM.El programa Arte UNAM, por otra parte, no prevé cambios para el Museo experimental El Eco, alojado en un recinto de la Colonia San Rafael propiedad de la UNAM, aclaró De la Garza."Es un inmueble que la Universidad adquirió y rescató hace un tiempo y seguirá en plena operación y funcionamiento".El Eco, junto con el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) colaborarán con Arte UNAM con el desarrollo de propuestas de exhibiciones itinerantes, anticipó la especialista.Pero este programa, previno, no solo incluirá la presentación de muestras temporales en los campus universitarios -específicas para estos o adaptadas a partir de propuestas del MUAC o El Eco-, sino también se prevén talleres y conversaciones con creadores, incluso intervenciones artísticas, entre otras actividades."La idea justamente es relocalizar y deslocalizar. Es decir, una estrategia itinerante, nómada, de actividades que ocurrirán en zonas cuya oferta cultural no es muy amplia por parte de la Universidad o de los Gobiernos federal o local."Las periferias urbanas, en específico, son lugares en los que consideramos muy importante reforzar nuestra presencia con actividades culturales interesantes, relevantes, de muchísima calidad artística, y que implica el esfuerzo de nosotros ir hacia los lugares, en lugar de solamente hacer una estrategia de atracción de públicos hacia los recintos", señaló la funcionaria universitaria.Los proyectos de arte contemporáneo más ambiciosos artística e intelectualmente animan conversaciones sobre problemáticas sociales que resultan pertinentes en diferentes comunidades y contextos, ponderó."Es una manera distinta que escapa al modelo tradicional de exhibición en un museo o en un espacio físico determinado".El MUCA-Roma proseguirá actividades digitales hasta septiembre de 2021, las cuales pueden consultarse en sus redes sociales. Posteriormente, será historia.