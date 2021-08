Condenan que AMLO minimice riesgos en regreso a clases

Claudia Salazar

Hora de publicación: 17:10 hrs.

Representantes del PRI y PRD condenaron las expresiones del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que minimizan los riesgos del regreso a clases cuando está el pico más alto de la pandemia.El vocero de los diputados del PRI, Héctor Yunes, criticó la frase del Ejecutivo federal respecto a que había que tomar el riesgo que significa el retorno a las escuelas.Ironizó sobre la canción "Caminos de la Vida", que el Presidente pidió escuchar en la conferencia de prensa de la mañana, al señalar que más bien son caminos que llevan a la muerte."No, señor Presidente. Proteger a nuestras familias para evitar el contagio del Covid19 no es un acto de cobardía. 'Los caminos de la vida' debemos transitarlos con responsabilidad. Optar por la chunchaca, ignorar la realidad o reírse de la pandemia son 'los caminos a la muerte'", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.En tanto, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el Gobierno federal está poniendo en riesgo la salud de niños y jóvenes, y evade su responsabilidad."Hablan de un 'inminente' regreso a las escuelas, pero no se hacen responsables de garantizar que no habrá contagios y dejan en manos de los padres de familia la decisión de mandar a los hijos firmando una carta de corresponsabilidad."Así que, si algo les pasa, el gobierno no se hará responsable, sino serán los padres", sostuvo en un pronunciamiento sobre el tema.Consideró que con la carta de "corresponsabilidad", la SEP se lavará las manos del riesgo sanitario que implica retomar las clases presenciales en este punto de la pandemia.Además, dijo, los gobiernos locales, padres y madres de familia, así como directivos y docentes tendrán que asumir el costo de implementar medidas sanitarias como la desinfección de los planteles."Al Presidente López Obrador le interesa simular que todo está bien y que la situación del País mejora, aunque en ese afán tenga que pasar por encima de la salud de miles de estudiantes y trabajadores de la educación."Ayer se alcanzó nuevamente un máximo histórico de contagios por día, pero para él eso no tiene importancia", acusó el dirigente perredista.Zambrano citó que, de acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera semana de agosto se contabilizaron mil 801 nuevos casos en personas de 0 a 19 años de edad, lo que representa un crecimiento acelerado.Agregó que existe un déficit de vacunación del 53 por ciento, lo cual indica que la población de 18 a 29 años no estará inmunizada por completo para octubre de 2021, tal como lo afirmó el Presidente de la República.Con el retorno a las aulas se corre el enorme riesgo de que empeoren las cifras de contagios y defunciones por Covid-19, alertó."Presidente, ¿se hará responsable de los decesos que derivarán de esta decisión?", cuestionó.