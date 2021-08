Condiciones para ir a semáforo rojo en CDMX

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La CDMX alcanzó cifras que la colocarían en semáforo rojo tras los aumentos en contagios activos y hospitalizados de las últimas dos semanas por Covid, de acuerdo con especialistas.Alejandro Cano y Cristian Villanueva, analistas de datos independientes, replicaron el método recientemente modificado para estimar el semáforo de riesgo epidemiológico, anunciado por la Secretaría de Salud federal.Por separado, ambos obtuvieron un puntaje de 31.5 y 32 para la Capital, con base en los datos que contempla la Federación y establecidos en su lineamiento aplicable a todo el País.De acuerdo con los nuevos parámetros, una entidad se ubicará en semáforo rojo cuando obtenga un puntaje de 30 a 40 puntos, rango que ya habría sido rebasado por la Ciudad."(Se) tiene ya el puntaje, desde la semana pasada, para estar en semáforo rojo con 32 puntos, y con el lineamiento anterior, 34 puntos", concluyó Villanueva.Indicadores como la tasa de incidencia de casos estimados activos por cada 100 mil habitantes, el porcentaje de ocupación hospitalaria, la tendencia de camas ocupadas por cada 100 mil habitantes y la tendencia de mortalidad por cada 100 mil habitantes fueron los que sumaron el mayor puntaje, precisó.La mortalidad va en aumento, al igual que las camas ocupadas, aunque la velocidad no es la misma que en los picos máximos antes registrados, destacó el analista.No obstante, los contagios confirmados activos y hospitalizados se acercan a los niveles de noviembre y diciembre de 2020, cuando comenzó la segunda ola, que se extendió hasta enero de 2021.Los datos señalan que en las últimas dos semanas, además, han ido en aumento las defunciones asociadas al coronavirus.Hasta ayer, la CDMX reportaba más de 70 mil muertos asociados a dicha enfermedad.En el cálculo de la quincena anterior, añadió el experto, se acumulaban 29 puntos que la dejaban en el color naranja.Cano, ingeniero químico y ambiental por el MIT, señaló que la nueva metodología establecida arrojó un puntaje de 31.5 y, aunque se daba un margen más amplio para no llegar al rojo de inmediato, éste se alcanzó debido a que las hospitalizaciones ya rebasan el 70 por ciento.La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que, a pesar de que la CDMX llegue al color rojo, no se contemplan restricciones, pues el avance de las vacunas es un factor determinante para controlar la epidemia.Personal de Salud advierte que a los nosocomios han llegado pacientes más jóvenes y más graves, algunos de ellos, tras haberse confiado por tener una dosis de la vacuna.